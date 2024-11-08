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تشييع جثمان الشهيد حارث عوفي في مخيم طولكرم

11/8/2024 9:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN-
شيعت جماهير شعبنا في طولكرم، بعد عصر اليوم الجمعة، جثمان الشهيد حارث محمد عوفي (22 عاما)، من مخيم طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، وسار باتجاه مخيم طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وتوجه المشيعون إلى منزل ذوي الشهيد في المخيم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم أدوا الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد السلام، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وكان الشهيد عوفي استشهد أمس الخميس برصاص قناص من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على مخيم طولكرم، والذي أسفر أيضا عن إصابات نتيجة قصف طائرات الاحتلال المسيّرة عدة مواقع في المخيم، كما ألحق دمارا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

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