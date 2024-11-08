مدير مستشفى: الجرحى يفقدون حياتهم شمال غزة لنقص الإمكانات

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- أعلن مدير“مستشفى كمال عدوان” حسام أبو صفية، الجمعة، أن الجرحى الفلسطينيين يفقدون حياتهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة لعدم وجود مستلزمات طبية وأطباء متخصصين، بسبب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام.وقال أبو صفية في مقطع مصور نشرته وزارة الصحة بغزة:“الوضع كارثي شمال غزة، الحصار مستمر، ومع كل يوم يتزايد عدد الجرحى الذين يتحولون إلى شهداء بسبب نقص الإمكانيا ، وعدم وجود وفود طبية جراحية متخصصة”.

وأضاف أن“الحصار الإسرائيلي على شمال غزة قاتل، إذ يمنع دخول الماء والطعام والدواء و مساعدات طبية”.

وتابع:“المستشفى يقدم خدمات للمصابين بأقل الإمكانيات في ظل اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي كوادر طبية متخصصة وشح المستلزمات الصحية”.



وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، انسحب جيش الاحتلال من مستشفى كمال عدوان مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا واسعا داخله وخارجه إثر اقتحامه نحو 24 ساعة.



وناشد أبو صفية دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان بـ”الوقوف إلى جانب المنظومة الصحية في غزة، والعمل على إدخال الوفود والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات في ظل استمرار الإبادة”.



وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة؛ بذريعة“منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.



بينما يقول الفلسطينيون إن قوات الاحتلال ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.