جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع عناصره من السفر إلى هولندا عقب الصدامات مع المشجعين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع عناصره من السفر إلى هولندا عقب الصدامات مع المشجعين
التاريخ
11/8/2024 9:10:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN- حظر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على كل عناصره السفر الى هولندا غداة صدامات ليليةطالت مشجعين لفريق مكابي تل أبيب بعد مباراة
لكرة القدم.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان“بعد تقييم الوضع، يحظر الجيش على كل العناصر الذين يخدمون في الجيش السفر الى هولندا حتى إشعار آخر”
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