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جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع عناصره من السفر إلى هولندا عقب الصدامات مع المشجعين

11/8/2024 9:10:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- حظر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة على كل عناصره السفر الى هولندا غداة صدامات ليليةطالت مشجعين لفريق مكابي تل أبيب بعد مباراة لكرة القدم.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان“بعد تقييم الوضع، يحظر الجيش على كل العناصر الذين يخدمون في الجيش السفر الى هولندا حتى إشعار آخر”

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