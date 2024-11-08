الاحتلال يقتحم بلدة بيتونيا وقرية عين قينيا غرب رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة بيتونيا وقرية عين قينيا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت البلدة والقرية، وانتشرت في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين لشابين أحدهما بالرصاص الحي بالفخذ، والآخر بالرصاص الحي بالكتف، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.