الاحتلال يقتحم بلدة بيتونيا وقرية عين قينيا غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة بيتونيا وقرية عين قينيا غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عددا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت البلدة والقرية، وانتشرت في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابتين لشابين أحدهما بالرصاص الحي بالفخذ، والآخر بالرصاص الحي بالكتف، خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا، وقد تم نقلهما إلى المستشفى.
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