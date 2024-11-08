العرض الخاص لفيلم دراكو رع يجذب الأضواء في السعودية

(MENAFN
- Asdaf News)
احتفل أبطال فيلم“دراكو رع”، من إنتاج شركة نايل وود للإنتاج السينمائي بالتعاون مع شركتي يونايتد برازرز وتريند، بالعرض الخاص للفيلم والذي أقيم بواسطة شركة آرابيا بيكتشر في رييل سينما
بمول غرناطة في الرياض يوم الأربعاء ٦ نوفمبر.
تزامن هذا الحدث مع انطلاق الفيلم في صالات السينما السعودية، حيث حضر العرض الخاص مجموعة من المشاهير والإعلاميين، وتخلله عرض سجادة حمراء استقبل خلالها الصحفيون أبطال الفيلم للقاءات وحوارات حصرية معهم.
شهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وصناعه خالد منصور وشادي ألفونس وأحمد طلعت والمؤلف محمود الفار، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة أرابيا بيكتشر أحمد طعيمة، كما حضر المذيع صبحي عطري، والإعلامية بسنت شمس، ومجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا.
تدور أحداث فيلم“دراكو رع” في إطار كوميدي خيالي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، آخر مصاصي الدماء الناجين من حرب قديمة ضد البشر، حيث يختبئان لآلاف السنين إلى أن تُجبرهما الظروف للظهور من جديد والدخول في مواجهة مع البشر.
الفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، ويضم أيضًا مجموعة من المواهب الصاعدة منهم ملك بدوي ويارا عزمي. الفيلم من إخراج كريم أبو زيد وتأليف خالد منصور، شادي ألفونس، محمود الفار، ومينا خزام، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته نايل وود في تقديم فيلم الرعب“عمّار” الذي عرض على منصات متعددة، وتستعد الشركة للمشاركة بفيلم“مين يصدق” المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.
الوسوم#الرياض #السعودية #الفيلم #دراكو رع
MENAFN08112024007116015312ID1108865731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.