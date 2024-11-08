العرض الخاص لفيلم دراكو رع يجذب الأضواء في السعودية

MENAFN - Asdaf News) احتفل أبطال فيلم“دراكو رع”، من إنتاج شركة نايل وود للإنتاج السينمائي بالتعاون مع شركتي يونايتد برازرز وتريند، بالعرض الخاص للفيلم والذي أقيم بواسطة شركة آرابيا بيكتشر في رييل بمول غرناطة في الرياض يوم الأربعاء ٦ نوفمبر.

تزامن هذا الحدث مع انطلاق الفيلم في صالات السينما السعودية، حيث حضر العرض الخاص مجموعة من المشاهير والإعلاميين، وتخلله عرض سجادة حمراء استقبل خلالها الصحفيون أبطال الفيلم للقاءات وحوارات حصرية معهم.

شهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وصناعه خالد منصور وشادي ألفونس وأحمد طلعت والمؤلف محمود الفار، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة أرابيا بيكتشر أحمد طعيمة، كما حضر المذيع صبحي عطري، والإعلامية بسنت شمس، ومجموعة كبيرة من مشاهير السوشيال ميديا.

تدور أحداث فيلم“دراكو رع” في إطار كوميدي خيالي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، آخر مصاصي الدماء الناجين من حرب قديمة ضد البشر، حيث يختبئان لآلاف السنين إلى أن تُجبرهما الظروف للظهور من جديد والدخول في مواجهة مع البشر.

الفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، ويضم أيضًا مجموعة من المواهب الصاعدة منهم ملك بدوي ويارا عزمي. الفيلم من إخراج كريم أبو زيد وتأليف خالد منصور، شادي ألفونس، محمود الفار، ومينا خزام، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته نايل وود في تقديم فيلم الرعب“عمّار” الذي عرض على منصات متعددة، وتستعد الشركة للمشاركة بفيلم“مين يصدق” المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.

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