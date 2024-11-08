تدشين منظومة البطاقة الوطنية بالسفارة العراقية بالأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
دشنّ وزير
الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، منظومة البطاقة الوطنية في السفارة العراقية في العاصمة الأردنية عمان.
جاء ذلك خلال حفل رسمي جرى عقب وصول الوزير إلى عمان.
وأكد الشمري في كلمة له خلال الحفل، أن وزارة الداخلية شرعت بحملة كبرى للارتقاء بما تقدمه من خدمات للمواطنين العراقيين.
وقال: إننا اليوم في وطننا الثاني المملكة الاردنية الهاشمية نشارككم فرحة الإنجاز الكبير في افتتاح مركز منح البطاقة الوطنية لمواطنينا في المملكة وتخفيف العبء عن كاهلهم وعدم تحميلهم مشقة السفر لإصدار هذا المستمسك الهام لهم ولعوائلهم بما يسهل عليهم إنجاز جميع المعاملات الأخرى التي يحتاجونها وهم في أماكنهم".
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