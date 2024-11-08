تدشين منظومة البطاقة الوطنية بالسفارة العراقية بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني -دشنّ الداخلية العراقية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، منظومة البطاقة الوطنية في السفارة العراقية في العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك خلال حفل رسمي جرى عقب وصول الوزير إلى عمان.

وأكد الشمري في كلمة له خلال الحفل، أن وزارة الداخلية شرعت بحملة كبرى للارتقاء بما تقدمه من خدمات للمواطنين العراقيين.

وقال: إننا اليوم في وطننا الثاني المملكة الاردنية الهاشمية نشارككم فرحة الإنجاز الكبير في افتتاح مركز منح البطاقة الوطنية لمواطنينا في المملكة وتخفيف العبء عن كاهلهم وعدم تحميلهم مشقة السفر لإصدار هذا المستمسك الهام لهم ولعوائلهم بما يسهل عليهم إنجاز جميع المعاملات الأخرى التي يحتاجونها وهم في أماكنهم".