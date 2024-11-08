ورشة العمل التدريبية في الأردن: خطوة رائدة نحو حماية البيئة والحياة البرية والتعاون الدولي

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN/ بتنظيم من محميات فلسطين اختتمت في العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل تدريبية بارزة، ضمن التعاون المشترك مع شرطة السياحة والبيئة، مفتشي سلطة البيئة، والضابطة الجمركية، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية الطبيعة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وجاءت هذه الورشة كجزء من سلسلة ورش تدريبية استمرت على مدار العام ونظمت في جميع محافظات الوطن، بدعم وتمويل من مؤسسة هانس زايدل، من خلال مشروع محميات فلسطين.

وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للقوانين واللوائح البيئية التي تحكم المحميات الطبيعية والموارد الطبيعية والصيد في الأردن، فضلاً عن كيفية ضبط المخالفين وكتابة اللوائح القانونية بطريقة عملية تسهل توصيلها لجهات القضاء، مما يسهم في محاسبة المخالفين. كما تسعى الورشة إلى بناء قدرات المتدربين وتبادل الخبرات في مجال التفتيش وتطبيق القانون والعمل البيئي.

تضمنت الورشة أيضاً معلومات شاملة حول أساليب التحكم في الحياة البرية وتقنيات التفتيش والمراقبة العملية في المحميات، بالإضافة إلى تدريبات عملية من خلال زيارات ميدانية إلى عدة محميات أردنية لتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية. استمرت الدورة التدريبية أربعة أيام، شملت العديد من المحاضرات التفاعلية والتدريبات العملية.

تناولت الورشة مقدمة في القانون والسياسة البيئية، حيث تم تسليط الضوء على القوانين واللوائح المتعلقة بالمحميات ووجهات الاختصاص، بالإضافة إلى لوائح الصيد في الأردن. كما تم تقديم تدريب عملي في محمية المأوى، حيث تم استعراض أساليب التحكم في الحياة البرية وتعليم المشاركين كيفية التعامل مع إصابات الحيوانات.

كما تضمن البرنامج أنشطة مراقبة وتفتيش في المحميات والأسواق، مع التركيز على تبادل المعلومات حول التجارة غير المشروعة. تم التأكيد على أهمية دور الشرطة والمفتشين في تنفيذ ورشات توعية مع المجتمع المحلي للحد من ظاهرة الصيد والتهريب.

وشملت الزيارات الميدانية محميات طبيعية مثل محمية المأوى في جرش، ومحميات عجلون ودبين، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة الخدمات المقدمة. وتناولت الورشة الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط المواد المصادرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز جهود حماية الحياة البرية.

ناقشت الورشة استراتيجيات تعزيز الوعي البيئي بين العامة والزوار، وإشراك المجتمع في مبادرات الحفاظ على الطبيعة والسياحة البيئية. تعكس هذه الورشة أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة في الأردن ودول المنطقة في مجال حماية البيئة وتعزز الوعي العام بأهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

في ختام التدريب، تم تكريم المشاركين بتسليمهم شهادات تقدير، مما يمثل دافعًا للاستمرار في العمل من أجل حماية البيئة والحياة البرية. كما شارك المتدربون في مؤتمر التغير المناخي الذي عُقد في محمية عجلون، بمشاركة نحو 45 ممثلاً من خبراء وصناع قرار من دول مختلفة، مما يعكس الجهود المشتركة في تعزيز الوعي والبحث في مواضيع التنوع البيولوجي والتكيف المناخي.