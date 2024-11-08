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17 سنة توقف تواري مشاريع التدريب التقني بالمجاردة - جريدة الوطن السعودية

11/8/2024 4:21:05 AM
(MENAFN- Al Watan) مع مرور الأعوام وانسحاب المقاولين وتعثر المشاريع الـ3 التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، غطت الأشجار الشائكة مباني ومشاريع المؤسسة، وحولتها إلى مبانٍ مهجورة.
والمشاريع الثلاثة المعنية هي مشروع المعهد المهني الذي تم تغيير مسماه إلى المعهد الصناعي الثانوي، إلى جانب مشروعي الكلية التقنية للبنات، والكلية التقنية للبنين.
سنوات عجاف
بدأ العمل في مشروع المعهد المهني قبل أكثر من 17 سنة، لكنه ما لبث أن توقف، ودخل المشروع سنوات عجاف من التوقف ثم التأخر، وسُحب من مقاول وسُلم إلى آخر، ثم إلى ثالث ورابع، وتم تغيير مسمى المشروع من المعهد المهني إلى المعهد الصناعي الثانوي، وفي كل مرة، ومع كل مقاول يحدث تعثر ثم تأخر ثم يسحب المشروع ويرسى على مقاول جديد، يعيد الكرة نفسها، فيحدث تأخير في التنفيذ، يعطى المقاول على إثره مهلة، ثم تنتهي المهلة، وينسحب المقاول، وهكذا بقي المشروع متعثرًا لأكثر من 17 عامًا دون إنجاز حتى الآن.
توجيه لم يجدي
في عام 2011، وجه أمير منطقة عسير (آنذاك) الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بإيجاد حل عاجل يضمن سرعة تنفيذ مشروع المعهد المهني، وأمر في خطاب عاجل إلى رئيس مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة عسير برفع تقرير عاجل يتضمن الحلول المقترحة لتنفيذ المشروع المتعثر، فيما تم تزويد محافظ المجاردة بنسخة من الخطاب للمتابعة والإفادة بما تم.
وجاء ذلك عقب المطالبات التي رفعها مشايخ وأهالي محافظة المجاردة لتنفيذ المشروع الذي سُلم موقعه لفرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة عسير، وحينئذ أكد رئيس مجلس التدريب المهني والتقني في عسير (آنذاك) الدكتور عبدالله آل مرزوق أن المشروع متعثر فعلًا، لافتًا إلى أنه سبق منح المقاول مهلة أكثر من مرة ولم يكمل المشروع الذي سيسحب منه، رغم أن ذلك سيزيد من تأخر التنفيذ، إنه كان حلًا مطروحًا حسب قوله. ووعد بزيارة الموقع للوقوف على المشروع، وأكد في حديثه أن الأعوام تعاقبت والمسؤولين والوزراء تغيروا وبقي المشروع متعثرا.
استمرار التعثر
في عام 2017 أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني (آنذاك) فهد العتيبي أنه يجري تنفيذ 3 مشاريع في المجاردة، هي مشروع إنشاء الكلية التقنية للبنين، ومشروع إنشاء الكلية التقنية للبنات، إضافة إلى مشروع استكمال المعهد الصناعي الثانوي.
وبين العتيبي في حينه أن مشروع الكلية التقنية للبنين تم إيقافه بسبب عدم توافر البنود المالية للمشروع، وتم تعزيز البنود في نهاية السنة المالية الماضية (2016)، وعليه تم توجيه المقاول باستئناف العمل في المشروع.
وفيما يخص الكلية التقنية للبنات، فإن سبب التأخير في تنفيذ المشروع هو ضعف بعض جوانب أداء المقاول المنفذ للمشروع، وتعمل حاليًا المؤسسة على معالجة تلك الجوانب معه. وأشار العتيبي إلى أنه بالنسبة لمشروع المعهد الصناعي الثانوي، فقد تأخر المقاول في تنفيذ المشروع، وتم تطبيق غرامتي التأخير والإشراف عليه، وصدر قرار سحب المشروع، وطلب المقاول مهلة لإنجاز المشروع خلال 6 أشهر، مؤكدًا أنه جارٍ متابعة ذلك حسب آلية متابعة المشاريع المتعثرة، مضيفاً أن الأعوام مرت ولم تنجز المشاريع.
سحب التكاليف
في عام 2018 أكد متحدث المؤسسة أن مشروع الكلية التقنية للبنين تم إيقافه بعد سحب التكاليف من قبل وزارة المالية، وأن المتابعة جارية مع الجهة ذات العلاقة لإعادة التكاليف، وأنه بالنسبة لمشروع المعهد الصناعي فسوف يتم سحب المشروع وتنفيذه خصمًا من مستحقات المقاول نظامًا في حال عدم تحسن وزيادة نسبة إنجاز المشروع.
وعن مشروع كلية البنات، أكد المتحدث أنه نظرًا لتعثر المقاول في التنفيذ صدر قرار سحب من صاحب الصلاحية بعد استكمال الإجراءات.
سحب من جديد
في العام 2019 أعلنت المؤسسة أنه تم سحب مشروع الكلية التقنية للبنات من المقاول السابق، وتم طرح الأعمال المتبقية في منافسة عامة، وجرى استكمال إجراءات الترسية على المقاول الجديد، وحتى نهاية العام الحالي 2024 ما زال المشروع متوقفا على حالته السابقة دون أن جديد.
وفيما يخص مشروع المعهد الصناعي الثانوي، فقد تعثر المقاول في تنفيذ المشروع، واتخذت المؤسسة الإجراء النظامي، وتقدم المقاول بخطة عمل جديدة، وجارٍ تنفيذ المشروع.
وفي العام 2020 أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني فهد العتيبي لـ((الوطن)) أن مشروع الكلية التقنية للبنات بالمجاردة ‬‏‫جرى سحبه من المقاول السابق بسبب تعثره في الإنجاز، وتمت ترسية المشروع على مقاول جديد ليبدأ التنفيذ قريبًا وحتى اليوم لا مقاول جديد، ولا استكمل للمشروع، وما زال على حالته السابقة.
‏‫وأضاف بالنسبة للمعهد الصناعي الثانوي بالمجاردة، فإن المقاول المنفذ للمشروع تقدم بتعهد بدفع العمل ورفع نسبة الإنجاز، وطلب منحة مهلة إضافية 6 أشهر، وفي حال انتهاء المدة ولم يتم الانتهاء من أعمال المشروع سوف يتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وانتهت الـ6 شهور، ومضت السنة والسنتين والثلاث سنوات وما زال المشروع متعثرًا وعلى وضعه السابق دون أي جديد.
واختتم المتحدث تصريحه بأن مشروع الكلية التقنية للبنين متوقف حاليًا.
وحتى نهاية هذا العام 2024 ما زال المشروع متوقف، بالرغم من أن ((الوطن)) حاولت التواصل مع متحدث التدريب التقني لكنه امتنع عن الرد على أي استفسار من المحرر منذ العام الماضي.
مطالبات بلا جدوى
واصل أهالي محافظة المجاردة مطالباتهم بتدخل الجهات المسؤولة والرقابية خاصة لدراسة الوضع، ومعرفة أسباب التعثر، ومحاسبة المقصرين، ومعالجة وضع تلك المشاريع التي تخدم أبناء وبنات المحافظة والمحافظات المجاورة (المجاردة - بارق - العرضيات)، إلا أن كل مطالباتهم لم تجد صدى حتى الآن.
المشاريع المتعثرة
ـ المعهد الصناعي الثانوي
ـ الكلية التقنية للبنات
ـ الكلية التقنية للبنين
ـ 17 سنة على توقف 3 مشاريع في المجاردة
ـ المشاريع دخلت دورة متكررة من المماطلة والتعثر
ـ المشاريع تتوقف بسبب المقاولين
ـ المشاريع تسحب لتعثر المقاول وتعاد للطرح على مقاولين جدد
ـ المقاولون الجدد يكررون حكاية سابقيهم ويتعثرون وتسحب منهم المشاريع

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