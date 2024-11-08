إرث العقارية تستعرض مستقبل العقار السعودي في سيتي سكيب 2024 بمشاريع تتحدى الزمن

MENAFN - AETOSWire) تشارك شركة إرث العقارية في سيتي سكيب العالمي 2024، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات – بملهم شمال مدينة الرياض-، لتؤكد مكانتها الريادية في القطاع العقاري من خلال تقديم تجمع بين الابتكار والجودة والاستدامة. وأكد سعود عبد الله الراجحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرث، أن الشركة تسعى لإعادة تشكيل مفهوم السكن، حيث تتجاوز مشاريعها حدود الوحدات العقارية لتصبح أسلوب حياة مبتكر يعكس رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن إرث العقارية تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل عقاري مستدام، يمثل علامة فارقة، ويعكس التزامنا برؤية المملكة 2030. وأكد أن مشاركتهم في المعرض تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال مشاريع تواكب احتياجات الحاضر وتضع أسس المستقبل.

تعرض إرث العقارية خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع البارزة، من بينها مشروع برج رافلز ريزيدنس جدة، الذي يجمع بين العمارة الحديثة والرفاهية، مع إطلالات ساحرة على البحر الأحمر وتصاميم فاخرة تناسب متطلبات الحياة الحديثة. كما يقدم المشروع مرافق ترفيهية وخدمية تشمل حمامات سباحة وصالات رياضية ونوادٍ للأطفال، مما يعزز جودة الحياة.

وفي مشروع المارينا، الواقع على ضفاف الخليج العربي بين الدمام والخبر، تستعرض إرث العقارية تحفتها العمرانية التي تتضمن بحيرة واسعة ومساحات خضراء تشكل 60% من المشروع. يضم المشروع أحياء سكنية وفلل متنوعة تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب منطقة القصور الفاخرة، مما يعكس الطابع العصري ويضمن الخصوصية للسكان.

أما مشروع مئاب في مكة المكرمة، يقع في وجهة مسار على بُعد 850 متر من المسجد الحرام، ويوفر وحدات سكنية فاخرة تدمج بين الأصالة والراحة، مع مرافق عامة تعزز من التفاعل المجتمعي.

كما تقدم إرث العقارية مشروع (ذي إرث) في حي الياسمين بالرياض، الممتد على مساحة 60,000 متر مربع، ليكون نموذجاً للتنمية الحضرية المتناغمة مع الرؤية المستقبلية للمملكة، بموقع استراتيجي بقلب العاصمة، الرياض.