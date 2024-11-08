Friday, 08 November 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إرث العقارية تستعرض مستقبل العقار السعودي في سيتي سكيب 2024 بمشاريع تتحدى الزمن

11/8/2024 4:19:40 AM
(MENAFN- AETOSWire) تشارك شركة إرث العقارية في معرض سيتي سكيب العالمي 2024، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات – بملهم شمال مدينة الرياض-، لتؤكد مكانتها الريادية في القطاع العقاري من خلال تقديم مشاريع تجمع بين الابتكار والجودة والاستدامة. وأكد سعود عبد الله الراجحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرث، أن الشركة تسعى لإعادة تشكيل مفهوم السكن، حيث تتجاوز مشاريعها حدود الوحدات العقارية لتصبح أسلوب حياة مبتكر يعكس رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن إرث العقارية تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل عقاري مستدام، يمثل علامة فارقة، ويعكس التزامنا برؤية المملكة 2030. وأكد أن مشاركتهم في المعرض تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال مشاريع تواكب احتياجات الحاضر وتضع أسس المستقبل.

تعرض إرث العقارية خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع البارزة، من بينها مشروع برج رافلز ريزيدنس جدة، الذي يجمع بين العمارة الحديثة والرفاهية، مع إطلالات ساحرة على البحر الأحمر وتصاميم فاخرة تناسب متطلبات الحياة الحديثة. كما يقدم المشروع مرافق ترفيهية وخدمية تشمل حمامات سباحة وصالات رياضية ونوادٍ للأطفال، مما يعزز جودة الحياة.

وفي مشروع المارينا، الواقع على ضفاف الخليج العربي بين الدمام والخبر، تستعرض إرث العقارية تحفتها العمرانية التي تتضمن بحيرة واسعة ومساحات خضراء تشكل 60% من المشروع. يضم المشروع أحياء سكنية وفلل متنوعة تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب منطقة القصور الفاخرة، مما يعكس الطابع العصري ويضمن الخصوصية للسكان.

أما مشروع مئاب في مكة المكرمة، يقع في وجهة مسار على بُعد 850 متر من المسجد الحرام، ويوفر وحدات سكنية فاخرة تدمج بين الأصالة والراحة، مع مرافق عامة تعزز من التفاعل المجتمعي.

كما تقدم إرث العقارية مشروع (ذي إرث) في حي الياسمين بالرياض، الممتد على مساحة 60,000 متر مربع، ليكون نموذجاً للتنمية الحضرية المتناغمة مع الرؤية المستقبلية للمملكة، بموقع استراتيجي بقلب العاصمة، الرياض.


MENAFN08112024004146001356ID1108864894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث