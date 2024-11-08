إرث العقارية تستعرض مستقبل العقار السعودي في سيتي سكيب 2024 بمشاريع تتحدى الزمن

(MENAFN
- AETOSWire) تشارك شركة إرث العقارية في معرض
سيتي سكيب العالمي 2024، الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات – بملهم شمال مدينة الرياض-، لتؤكد مكانتها الريادية في القطاع العقاري من خلال تقديم مشاريع
تجمع بين الابتكار والجودة والاستدامة. وأكد سعود عبد الله الراجحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرث، أن الشركة تسعى لإعادة تشكيل مفهوم السكن، حيث تتجاوز مشاريعها حدود الوحدات العقارية لتصبح أسلوب حياة مبتكر يعكس رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن إرث العقارية تسعى بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل عقاري مستدام، يمثل علامة فارقة، ويعكس التزامنا برؤية المملكة 2030. وأكد أن مشاركتهم في المعرض تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال مشاريع تواكب احتياجات الحاضر وتضع أسس المستقبل.
تعرض إرث العقارية خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع البارزة، من بينها مشروع برج رافلز ريزيدنس جدة، الذي يجمع بين العمارة الحديثة والرفاهية، مع إطلالات ساحرة على البحر الأحمر وتصاميم فاخرة تناسب متطلبات الحياة الحديثة. كما يقدم المشروع مرافق ترفيهية وخدمية تشمل حمامات سباحة وصالات رياضية ونوادٍ للأطفال، مما يعزز جودة الحياة.
وفي مشروع المارينا، الواقع على ضفاف الخليج العربي بين الدمام والخبر، تستعرض إرث العقارية تحفتها العمرانية التي تتضمن بحيرة واسعة ومساحات خضراء تشكل 60% من المشروع. يضم المشروع أحياء سكنية وفلل متنوعة تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب منطقة القصور الفاخرة، مما يعكس الطابع العصري ويضمن الخصوصية للسكان.
أما مشروع مئاب في مكة المكرمة، يقع في وجهة مسار على بُعد 850 متر من المسجد الحرام، ويوفر وحدات سكنية فاخرة تدمج بين الأصالة والراحة، مع مرافق عامة تعزز من التفاعل المجتمعي.
كما تقدم إرث العقارية مشروع (ذي إرث) في حي الياسمين بالرياض، الممتد على مساحة 60,000 متر مربع، ليكون نموذجاً للتنمية الحضرية المتناغمة مع الرؤية المستقبلية للمملكة، بموقع استراتيجي بقلب العاصمة، الرياض.
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