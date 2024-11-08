استقرار الأسهم الأوروبية بدعم من تخفيضات الفائدة فى إنجلترا وأمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
التضخم السنوى فى غانا يبلغ 22.1% خلال أكتوبر الماضى دبى تحتل المركز الـ5 بين أفضل مدن العالم 2024 تراجع أسعار الذهب رغم استقرار الدولار وخفض الفيدرالي للفائدة
استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، بدعم من إيجابية معنويات المستثمرين تجاه جهود بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض، والتغيير السياسي المرتقب في ألمانيا.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 509 نقاط، كما استقر مؤشرا“فوتسي” البريطاني عند 8140 نقطة، و”داكس” الألماني عند 19349 نقطة، بينما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.19% إلى 7411 نقطة.
هبط سهم“ريتشمونت” السويسرية المتخصصة في الأزياء والسلع الفخمة بنسبة 3.21% إلى 123.65 فرنك، بعدما أعلنت المجموعة عن انخفاض مبيعاتها 1% خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر.
جاء استقرار مؤشر“داكس” الألماني بعد مكاسب ناهزت 1.7% في جلسة الأمس عقب إقالة المستشار“أولاف شولتز” وزير المالية، ما وضع نهاية للتحالف الحزبي الحاكم في أكبر اقتصادات أوروبا الذي يعاني تدهور أدائه في الفترة الراهنة.
تمارس قوى المعارضة ضغوطاً من أجل عقد انتخابات تشريعية مبكرة، لكن“شولتز” يحاول عرقلة الأمر وتأجيل إجراء تصويت على ثقة البرلمان في الحكومة حتى يناير المقبل.
وعلى صعيد آخر، عزز خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس يوم أمس ثقة المستثمرين بشأن استمرار دورة التيسير النقدي الحالية في الاقتصادات الرئيسية، رغم مخاطر عرقلة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد“دونالد ترامب” لهذه الجهود.
وفي الوقت ذاته، حذر بنك إنجلترا بعد قراره يوم أمس بخفض الفائدة 25 نقطة هو الآخر؛ من احتمال زيادة معدل التضخم إلى 2.5% بحلول نهاية العام بعدما سجل 1.7% في سبتمبر.
المصدر:
MENAFN08112024000202011048ID1108864872
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.