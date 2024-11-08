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استقرار الأسهم الأوروبية بدعم من تخفيضات الفائدة فى إنجلترا وأمريكا - جريدة البورصة

11/8/2024 4:18:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة التضخم السنوى فى غانا يبلغ 22.1% خلال أكتوبر الماضى دبى تحتل المركز الـ5 بين أفضل مدن العالم 2024 تراجع أسعار الذهب رغم استقرار الدولار وخفض الفيدرالي للفائدة

استقرت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، بدعم من إيجابية معنويات المستثمرين تجاه جهود بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض، والتغيير السياسي المرتقب في ألمانيا.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 509 نقاط، كما استقر مؤشرا“فوتسي” البريطاني عند 8140 نقطة، و”داكس” الألماني عند 19349 نقطة، بينما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.19% إلى 7411 نقطة.

هبط سهم“ريتشمونت” السويسرية المتخصصة في الأزياء والسلع الفخمة بنسبة 3.21% إلى 123.65 فرنك، بعدما أعلنت المجموعة عن انخفاض مبيعاتها 1% خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر.

جاء استقرار مؤشر“داكس” الألماني بعد مكاسب ناهزت 1.7% في جلسة الأمس عقب إقالة المستشار“أولاف شولتز” وزير المالية، ما وضع نهاية للتحالف الحزبي الحاكم في أكبر اقتصادات أوروبا الذي يعاني تدهور أدائه في الفترة الراهنة.

تمارس قوى المعارضة ضغوطاً من أجل عقد انتخابات تشريعية مبكرة، لكن“شولتز” يحاول عرقلة الأمر وتأجيل إجراء تصويت على ثقة البرلمان في الحكومة حتى يناير المقبل.

وعلى صعيد آخر، عزز خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس يوم أمس ثقة المستثمرين بشأن استمرار دورة التيسير النقدي الحالية في الاقتصادات الرئيسية، رغم مخاطر عرقلة سياسات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد“دونالد ترامب” لهذه الجهود.

وفي الوقت ذاته، حذر بنك إنجلترا بعد قراره يوم أمس بخفض الفائدة 25 نقطة هو الآخر؛ من احتمال زيادة معدل التضخم إلى 2.5% بحلول نهاية العام بعدما سجل 1.7% في سبتمبر.

المصدر:

MENAFN08112024000202011048ID1108864872

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