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اشتباكات بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين في أمستردام تعرف على تفاصيل ما جرى

11/8/2024 2:09:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) امستردام /PNN / اندلعت مواجهات بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين أمس الخميس في العاصمة الهولندية أمستردام وذلك بعد انتهاء مباراة جمعت بين نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، مساء الخميس.

وبدأت القصة عندما مزق مشجعون إسرائيليون العلم الفلسطيني ما تسبب بردة فعل غاضبة من مؤيدي فلسطين تحولت إلى مواجهات واشتباكات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد من الإسرائيليين أصيبوا وفقد الاتصال مع إسرائيلييَن.

وأفادت وسائل إعلام أن مشجعي فريق مكابي تل أبيب أثاروا فوضى في أمستردام عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع أياكس أمستردام.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين. وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، وأشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.

واعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.

وفي السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، ذكر فيه أنه "مستعد على الفور لإرسال مهمة إنقاذ بالتنسيق مع الحكومة الهولندية، بتوجيه من المستوى السياسي ولتقييم الوضع بشكل أكبر في محاولة لخداع الراي العام العالمي واظهار الإسرائيليين بانهم مضطهدون.

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