اشتباكات بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين في أمستردام تعرف على تفاصيل ما جرى

(MENAFN
- Palestine News Network
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امستردام /PNN / اندلعت مواجهات بين إسرائيليين ومؤيدين لفلسطين أمس الخميس في العاصمة الهولندية أمستردام وذلك بعد انتهاء مباراة
جمعت بين نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب في الدوري
الأوروبي، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء، مساء الخميس.
وبدأت القصة عندما مزق مشجعون إسرائيليون العلم الفلسطيني ما تسبب بردة فعل غاضبة من مؤيدي فلسطين تحولت إلى مواجهات واشتباكات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد من الإسرائيليين أصيبوا وفقد الاتصال مع إسرائيلييَن.
وأفادت وسائل إعلام أن مشجعي فريق مكابي تل أبيب أثاروا فوضى في أمستردام عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع أياكس أمستردام.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين. وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.
وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، وأشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.
واعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.
وفي السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا، ذكر فيه أنه "مستعد على الفور لإرسال مهمة إنقاذ بالتنسيق مع الحكومة الهولندية، بتوجيه من المستوى السياسي ولتقييم الوضع بشكل أكبر في محاولة لخداع الراي العام العالمي واظهار الإسرائيليين بانهم مضطهدون.
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