إعلان طرح وحدات شقق مشروع مارينا بايإنفراكورب تشارك في سيتي سكيب البحرين وسيتي سكيب الرياض 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تشارك‭ ‬شركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬الشركة‭ ‬المختصة‭ ‬بأنشطة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬وذلك‭ ‬استكمالًا‭ ‬للنجاح‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭. ‬كما‭ ‬تشارك‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الرياض‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجناح‭ ‬الخاص‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬‮«‬ريرا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬إنفراكورب‭ ‬زوار‭ ‬الحدثين‭ ‬المهمين‭ ‬محفظة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬والتنموية‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬أبرزها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مارينا‭ ‬باي‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إعلان‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الفاخرة‭ ‬فيه‭ ‬للتملك‭. ‬ويضم‭ ‬المشروع‭ ‬نحو‭ ‬176‭ ‬وحدة‭ ‬مقسمة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلتين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬26‭ ‬فيلا،‭ ‬ويتميز‭ ‬بموقعه‭ ‬المثالي‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬الشركة‭ ‬مبيعاتها‭ ‬في‭ ‬المعرضين‭ ‬القادمين،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬كرافدٍ‭ ‬مهم‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ستستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬الهاربر‭ ‬ووك‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أحدث‭ ‬وجهات‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تجارية‭ ‬تتجاوز‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ممتدة‭ ‬على‭ ‬ممشى‭ ‬وواجهة‭ ‬بحرية‭ ‬تتجاوز‭ ‬الكيلومتر‭ ‬والذي‭ ‬اتخذته‭ ‬عدة‭ ‬أسماء‭ ‬عالمية‭ ‬موقعًا‭ ‬لإطلاق‭ ‬أنشطتها‭ ‬وتضم‭ ‬مطاعم‭ ‬ومقاهي‭ ‬تشمل‭ ‬علامات‭ ‬كبرى‭ ‬كمطاعم‭ ‬روكا‭ ‬وافلي‭ ‬العالمية‭ ‬وداوا‭ ‬للشيف‭ ‬رؤيا‭ ‬صالح‭ ‬ومقاهي‭ ‬668‭ ‬و There ‭ ‬ومكاني‭ ‬وجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬بالإضافة‭ ‬لأنشطة‭ ‬خدمية‭ ‬أخرى‭ ‬تخدم‭ ‬زوار‭ ‬مشروع‭ ‬البحرين‭ ‬هاربر‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬ماجد‭ ‬الخان،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحرص‭ ‬في‭ ‬إنفراكورب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬المحافل‭ ‬العقارية‭ ‬بالمملكة‭ ‬والمنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬نهج‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭. ‬كما‭ ‬نؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬مشاريعنا‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطوير‭ ‬بيئات‭ ‬سكنية‭ ‬وتجارية‭ ‬مستدامة‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬حيث‭ ‬ستستعرض‭ ‬آخر‭ ‬تطورات‭ ‬محفظتها‭ ‬العالمية‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمعات‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودبي‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والهند‮»‬‭.‬