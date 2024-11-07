إعلان طرح وحدات شقق مشروع مارينا بايإنفراكورب تشارك في سيتي سكيب البحرين وسيتي سكيب الرياض 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تشارك شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، في معرض سيتي سكيب البحرين 2024 الذي سيعقد خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض والمؤتمرات، وذلك استكمالًا للنجاح اللافت الذي حققته خلال مشاركتها في النسخة السابقة. كما تشارك الشركة في معرض سيتي سكيب الرياض 2024 الذي يقام في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن الجناح الخاص بمملكة البحرين الذي تنظمه مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا».
ومن المقرر أن تشارك إنفراكورب زوار الحدثين المهمين محفظة متنوعة من المشاريع العقارية والتنموية داخل مملكة البحرين وخارجها، أبرزها مشروع «مارينا باي» الواقع في جزيرة الريف، والذي تم مؤخرًا إعلان طرح مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة فيه للتملك. ويضم المشروع نحو 176 وحدة مقسمة إلى مرحلتين بما في ذلك 26 فيلا، ويتميز بموقعه المثالي على الواجهة البحرية في جزيرة الريف. ومن المتوقع أن تعزز الشركة مبيعاتها في المعرضين القادمين، مما يسهم في نمو القطاع العقاري في المملكة وتعزيز دوره كرافدٍ مهم لدعم الاقتصاد الوطني.
بالإضافة إلى ذلك ستستعرض الشركة آخر مستجدات مشروع الهاربر ووك والذي يعتبر أحدث وجهات التسوق في مملكة البحرين والذي يحتوي على مساحة تجارية تتجاوز 10 آلاف متر مربع ممتدة على ممشى وواجهة بحرية تتجاوز الكيلومتر والذي اتخذته عدة أسماء عالمية موقعًا لإطلاق أنشطتها وتضم مطاعم ومقاهي تشمل علامات كبرى كمطاعم روكا وافلي العالمية وداوا للشيف رؤيا صالح ومقاهي 668 و There ومكاني وجامعة ستراثكلايد بالإضافة لأنشطة خدمية أخرى تخدم زوار مشروع البحرين هاربر.
وبهذه المناسبة، صرّح ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: «نحرص في إنفراكورب على المشاركة باستمرار في أكبر المحافل العقارية بالمملكة والمنطقة، حيث نهدف إلى دعم نهج الحكومة الموقرة في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار في القطاع العقاري. كما نؤمن بأهمية التعاون مع الشركاء والمستثمرين لتعزيز الاستدامة وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. نتطلع إلى استعراض مشاريعنا المستقبلية التي تعكس التزامنا بتطوير بيئات سكنية وتجارية مستدامة تُسهم في تحسين جودة الحياة حيث ستستعرض آخر تطورات محفظتها العالمية وتنمية المجتمعات التي تنشط فيها كل من البحرين ودبي وشمال إفريقيا والهند».
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