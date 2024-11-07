بنك ((إلى)) يطلق حملتي مجوهرات للفوز بجوائز كبيرة في شهر نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعلن‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬الأسرع‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬ذكية،‭ ‬إطلاق‭ ‬حملتين‭ ‬مشوقتين‭ ‬لزبائنه‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬قيمة‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬والمجوهرات‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭.‬

يُقدم‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬لزبائنه‭ ‬أصحاب‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والخصم‭ ‬المباشر‭ ‬فرصتين‭ ‬سانحتين‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬كبيرة‭ ‬عند‭ ‬شرائهم‭ ‬للمجوهرات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬ويمكن‭ ‬لزبائنه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملتين‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬

يُمكن‭ ‬لأصحاب‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬الدخول‭ ‬تلقائيًا‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬أو‭ ‬المجوهرات‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقاتهم‭. ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬محظوظين‭ ‬للفوز‭ ‬باسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والمجوهرات‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الائتمانية‭. ‬

كما‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬أصحاب‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬كبيرة‭ ‬بكل‭ ‬راحة‭ ‬وسهولة‭ ‬بفضل‭ ‬ميزة‭ ‬خطة‭ ‬الدفع‭ ‬الميسر‭. ‬يُمكن‭ ‬لزبائن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬شراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وتقسيط‭ ‬المبلغ‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭ ‬دون‭ ‬فوائد‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭. ‬

تتُيح‭ ‬الحملة‭ ‬الثانية‭ ‬لأصحاب‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬المباشر‭ ‬فرصة‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬والفوز‭ ‬بسبيكة‭ ‬ذهب‭ ‬تزن‭ ‬50‭ ‬جرامًا‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬شراء‭ ‬ذهب‭ ‬أو‭ ‬مجوهرات‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بريميم‭ ‬أو‭ ‬كلاسيك‭ ‬للخصم‭ ‬المباشر،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬شخصين‭ ‬محظوظين‭ ‬للفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬القيمة‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملتين،‭ ‬قالت‭ ‬ندى‭ ‬طرادة،‭ ‬رئيس‭ ‬الأعمال‭ ‬والعملاء‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬معارض‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتزامنًا‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬إقبالًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬والمجوهرات‭ ‬الثمينة،‭ ‬يسر‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬جوائز‭ ‬سخية‭ ‬للفائزين‭ ‬المحظوظين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملتين‭ ‬تم‭ ‬إعدادهما‭ ‬خصيصًا‭ ‬حسب‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬طرادة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬يحظى‭ ‬زبائننا‭ ‬بفرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لاسترداد‭ ‬قيمة‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬أو‭ ‬الفوز‭ ‬بسبيكة‭ ‬ذهب‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬نعبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬لزبائننا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬المالية‮»‬‭. ‬

يسهم‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬مرموقة،‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سلسة‭ ‬وسريعة،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحكم‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬أموالهم‭ ‬واستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬ادخار‭ ‬رقمية‭ ‬ذكية،‭ ‬يتمتع‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بخدمات‭ ‬بطاقات‭ ‬سلسة‭. ‬يستفيد‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬والخصم‭ ‬المباشر،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الخصومات‭ ‬وعروض‭ ‬التسوق‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬شرائح‭ ‬الزبائن‭.‬

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