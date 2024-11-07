Friday, 08 November 2024 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك ((إلى)) يطلق حملتي مجوهرات للفوز بجوائز كبيرة في شهر نوفمبر

11/7/2024 11:36:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يعلن‭ ‬البنك‭ ‬الرقمي‭ ‬الأسرع‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬ذكية،‭ ‬إطلاق‭ ‬حملتين‭ ‬مشوقتين‭ ‬لزبائنه‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬قيمة‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬والمجوهرات‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭.‬

يُقدم‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬لزبائنه‭ ‬أصحاب‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬والخصم‭ ‬المباشر‭ ‬فرصتين‭ ‬سانحتين‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬كبيرة‭ ‬عند‭ ‬شرائهم‭ ‬للمجوهرات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬ويمكن‭ ‬لزبائنه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملتين‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭. ‬

يُمكن‭ ‬لأصحاب‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬الدخول‭ ‬تلقائيًا‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬أو‭ ‬المجوهرات‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقاتهم‭. ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬محظوظين‭ ‬للفوز‭ ‬باسترداد‭ ‬نقدي‭ ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬على‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬والمجوهرات‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬الائتمانية‭. ‬

كما‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬أصحاب‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬كبيرة‭ ‬بكل‭ ‬راحة‭ ‬وسهولة‭ ‬بفضل‭ ‬ميزة‭ ‬خطة‭ ‬الدفع‭ ‬الميسر‭. ‬يُمكن‭ ‬لزبائن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬شراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬وتقسيط‭ ‬المبلغ‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭ ‬دون‭ ‬فوائد‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬واحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوات‭ ‬بسيطة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭. ‬

تتُيح‭ ‬الحملة‭ ‬الثانية‭ ‬لأصحاب‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬المباشر‭ ‬فرصة‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬والفوز‭ ‬بسبيكة‭ ‬ذهب‭ ‬تزن‭ ‬50‭ ‬جرامًا‭. ‬كل‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬شراء‭ ‬ذهب‭ ‬أو‭ ‬مجوهرات‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بريميم‭ ‬أو‭ ‬كلاسيك‭ ‬للخصم‭ ‬المباشر،‭ ‬وسيتم‭ ‬اختيار‭ ‬شخصين‭ ‬محظوظين‭ ‬للفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬القيمة‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملتين،‭ ‬قالت‭ ‬ندى‭ ‬طرادة،‭ ‬رئيس‭ ‬الأعمال‭ ‬والعملاء‭ ‬لدى‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭: ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬معارض‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتزامنًا‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬إقبالًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الذهب‭ ‬والمجوهرات‭ ‬الثمينة،‭ ‬يسر‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬جوائز‭ ‬سخية‭ ‬للفائزين‭ ‬المحظوظين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملتين‭ ‬تم‭ ‬إعدادهما‭ ‬خصيصًا‭ ‬حسب‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬طرادة‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬يحظى‭ ‬زبائننا‭ ‬بفرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لاسترداد‭ ‬قيمة‭ ‬مشترياتهم‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬أو‭ ‬الفوز‭ ‬بسبيكة‭ ‬ذهب‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬نعبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تقديرنا‭ ‬لزبائننا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬المالية‮»‬‭. ‬

يسهم‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬،‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬مرموقة،‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬المتغيرة‭ ‬باستمرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬سلسة‭ ‬وسريعة،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحكم‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬أموالهم‭ ‬واستخدام‭ ‬أدوات‭ ‬ادخار‭ ‬رقمية‭ ‬ذكية،‭ ‬يتمتع‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬بخدمات‭ ‬بطاقات‭ ‬سلسة‭. ‬يستفيد‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬والخصم‭ ‬المباشر،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الخصومات‭ ‬وعروض‭ ‬التسوق‭ ‬وتناول‭ ‬الطعام‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬شرائح‭ ‬الزبائن‭.‬

قم‭ ‬بالدخول‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬وقدم‭ ‬طلبك‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬ائتمان‭ ‬أو‭ ‬خصم‭ ‬مباشر‭ ‬لتحظى‭ ‬بفرص‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬قيمة‭ ‬عند‭ ‬شرائك‭ ‬للذهب‭ ‬والمجوهرات،‭ ‬واستمتع‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والعروض‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭. ‬

MENAFN07112024000055011008ID1108864418

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث