التداول العقاري يرتفع 1% الشهر الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – ارتفع حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة 1 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأشارت البيانات إلى انخفاض التداول بنسبة 1 % مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغت قيمته 632.7 مليون دينار.
وأظهر تقرير حركة تداول سوق العقار في شهر تشرين الأول(أكتوبر) انخفاض قيمة الإيرادات خلال أول عشرة أشهر بنسبة 2 % لتبلغ 217 مليون دينار.
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الأول(أكتوبر) بنسبة بلغت 1 % و6 % مقارنة بالشهر السابق لتبلغ (23,966,895 ) دينار.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 5.719 مليار دينار بانخفاض بلغت نسبته (3 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين في أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة
6 %، فيما انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت
(3 %)، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (20 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبة 7 % مقارنة بنظيرتها من عام 2023، بينما ارتفعت بنسبة بلغت (21 %) مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (12 %) مقارنة بنظيرتها من عام 2023. بينما ارتفعت بنسبة بلغت (16 %) مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (1 % ) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023،
و(29 %) مقارنة بالشهر السابق.
وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة بلغت (4 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت (180,201,795) دينار.
وبلغ عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 (2309 ) عقارات بارتفاع بلغت نسبته (6 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 منها ( 1338 ) شقة بانخفاض بلغت نسبته (3 %)، و(971) قطعة أرض بارتفاع بلغت نسبته (20 %)، قيمتها التقديرية (180.201,795) دينار، بارتفاع بلغت نسبته (4 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 منها (112.341.658) دينار بنسبة بلغت
( 62 % ) للشقق و(67.860.137) دينار بنسبة بلغت
(38 %) للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (524) عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية السورية بمجموع (429) عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع (322) عقارا وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 143 عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (66.934.621) دينار بنسبة بلغت (37 %) من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية (22,806,618 )ديناراً بنسبة بلغت (13 %)، والجنسية الأميركية بالمرتبة الثالثة: (14,293,908) دينار بنسبة بلغت (8 %)، والجنسية السعودية بالمرتبة الرابعة: (12,333,858) دينار بنسبة بلغت (7 %).
فيما بلغ عدد معاملات تملك العقار للمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تشرين الأول من عام 2024 (298) عقارا بانخفاض بلغت نسبته (7 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وارتفاع بلغت نسبته (21 %) مقارنة بالشهر السابق، منها (181) شقة، بانخفاض بلغت نسبته (12 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 وبارتفاع بلغت نسبته (16 %) مقارنة بالشهر السابق، و(117) قطعة أرض، بارتفاع بلغت نسبته (%1 ) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وبارتفاع بلغت نسبته (29 %) مقارنة بالشهر السابق، قيمتها التقديرية (23,035,465) دينار، بارتفاع بلغت نسبته (14 %) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023
و(10 %) مقارنة بالشهر السابق منها (15.252.808) دينار بنسبة بلغت (66%) للشقق، و( 7.782.657 ) دينار بنسبة بلغت
(34 %) للأراضي.
و جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى في عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول بالجموع (66) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسية السورية بمجموع (60) عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسية السعودية بمجموع (25) عقاراً، وفي المرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع (23) عقاراً.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى أيضا بحجم استثمار بلغ (6,980,970) دينار بنسبة بلغت (30 %) من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية( 3,926,812) دينار بنسبة بلغت (17 %)، والجنسية الأميركية بالمرتبة الثالثة(3,332,027) دينار بنسبة بلغت ( 14 % ).
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