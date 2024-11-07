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التداول العقاري يرتفع 1% الشهر الماضي

11/7/2024 11:34:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – ارتفع حجم التداول في سوق العقار المحلي خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة 1 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأشارت البيانات إلى انخفاض التداول بنسبة 1 % مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغت قيمته 632.7 مليون دينار.
وأظهر تقرير حركة تداول سوق العقار في شهر تشرين الأول(أكتوبر) انخفاض قيمة الإيرادات خلال أول عشرة أشهر بنسبة 2 % لتبلغ 217 مليون دينار.
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الأول(أكتوبر) بنسبة بلغت 1 % و6 % مقارنة بالشهر السابق لتبلغ (23,966,895 ) دينار.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 5.719 مليار دينار بانخفاض بلغت نسبته (3 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وارتفع عدد معاملات التملك لغير الأردنيين في أول عشرة أشهر من العام الحالي بنسبة
6 %، فيما انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت
(3 %)، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (20 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهر الماضي بنسبة 7 % مقارنة بنظيرتها من عام 2023، بينما ارتفعت بنسبة بلغت (21 %) مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت (12 %) مقارنة بنظيرتها من عام 2023. بينما ارتفعت بنسبة بلغت (16 %) مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت (1 % ) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023،
و(29 %) مقارنة بالشهر السابق.
وارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 بنسبة بلغت (4 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت (180,201,795) دينار.
وبلغ عدد معاملات التملك لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 (2309 ) عقارات بارتفاع بلغت نسبته (6 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 منها ( 1338 ) شقة بانخفاض بلغت نسبته (3 %)، و(971) قطعة أرض بارتفاع بلغت نسبته (20 %)، قيمتها التقديرية (180.201,795) دينار، بارتفاع بلغت نسبته (4 %) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 منها (112.341.658) دينار بنسبة بلغت
( 62 % ) للشقق و(67.860.137) دينار بنسبة بلغت
(38 %) للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في معاملات تملك غير الأردنيين خلال العشرة أشهر الأولى بالمرتبة الأولى بمجموع (524) عقاراً، تلتها بالمرتبة الثانية الجنسية السورية بمجموع (429) عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع (322) عقارا وبالمرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع 143 عقارا.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (66.934.621) دينار بنسبة بلغت (37 %) من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية (22,806,618 )ديناراً بنسبة بلغت (13 %)، والجنسية الأميركية بالمرتبة الثالثة: (14,293,908) دينار بنسبة بلغت (8 %)، والجنسية السعودية بالمرتبة الرابعة: (12,333,858) دينار بنسبة بلغت (7 %).
فيما بلغ عدد معاملات تملك العقار للمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تشرين الأول من عام 2024 (298) عقارا بانخفاض بلغت نسبته (7 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وارتفاع بلغت نسبته (21 %) مقارنة بالشهر السابق، منها (181) شقة، بانخفاض بلغت نسبته (12 %) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023 وبارتفاع بلغت نسبته (16 %) مقارنة بالشهر السابق، و(117) قطعة أرض، بارتفاع بلغت نسبته (%1 ) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وبارتفاع بلغت نسبته (29 %) مقارنة بالشهر السابق، قيمتها التقديرية (23,035,465) دينار، بارتفاع بلغت نسبته (14 %) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023
و(10 %) مقارنة بالشهر السابق منها (15.252.808) دينار بنسبة بلغت (66%) للشقق، و( 7.782.657 ) دينار بنسبة بلغت
(34 %) للأراضي.
و جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى في عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول بالجموع (66) عقاراً، وفي المرتبة الثانية الجنسية السورية بمجموع (60) عقاراً، وفي المرتبة الثالثة الجنسية السعودية بمجموع (25) عقاراً، وفي المرتبة الرابعة الجنسية الأميركية بمجموع (23) عقاراً.
أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى أيضا بحجم استثمار بلغ (6,980,970) دينار بنسبة بلغت (30 %) من القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين، والجنسية السورية بالمرتبة الثانية( 3,926,812) دينار بنسبة بلغت (17 %)، والجنسية الأميركية بالمرتبة الثالثة(3,332,027) دينار بنسبة بلغت ( 14 % ).

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