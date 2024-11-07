أطعمة تكلفك دولارا واحدا تقريبا وتساعدك على إنقاص الوزن

يتذمر كثير من الناس من أن الأكل الصحي باهظ الثمن، لكن الحقيقة هي أن الأطعمة الصحية ليست حكرا على الأغنياء. هناك كثير من الأطعمة الصحية التي يمكنك العثور عليها في السوبر ماركت الموجود في محيط بيتك بثمن زهيد.



وجدت دراسة أجراها باحثون في بيرغن في النرويج أن متوسط العمر المتوقع تمكن زيادته بما يصل إلى 10 سنوات من خلال التحول إلى نظام غذائي صحي ومتوازن، والذي يحتوي على كثير من الدهون الجيدة والبروتين الخالي من الدهون والأطعمة النباتية الغنية بالألياف.



كتبت سام رايس مقالا -نشرته صحيفة التلغراف البريطانية- تقدم فيه اقتراحات لأغذية صحية زهيدة الثمن.



التونة المعلبة

تحتوي العلبة الواحدة على 24.9 غراما من البروتين وفيتامينات "بي" و"دي" والكالسيوم والمغنيسيوم.



يمكنك ترتيب قطع التونة فوق أوراق الخس والفاصوليا الخضراء المطبوخة والطماطم المفرومة وشرائح البيض المسلوق والزيتون للحصول على سلطة بسيطة. استمتع بتناول هذه الوجبة بعد إضافة زيت الزيتون والخل الأبيض.



الزبادي

تحتوي 100 غرام من الزبادي على 5.4 غرامات من البروتين وفيتامينات "بي 12′′ و"بي 2" والكالسيوم والفوسفور بالإضافة إلى البكتيريا الحية المفيدة للأمعاء.



يمكن استخدام الزبادي كتوابل لإضفاء نكهة مميزة على الحساء أو الكاري أو الطبق. ويمكن استخدامه بدل المايونيز في حشوات السندويتشات. الزبادي أيضا إضافة ممتازة لصلصة السلطة.



المكسرات

تحتوي 25 غراما من المكسرات (حفنة صغيرة) على 3.1 غرامات من الألياف، و5 غرامات من البروتين، وفيتامين "إي"، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والسيلينيوم. كما أنها مصدر جيد للدهون الصحية. تناولها جنبا إلى جنب مربع من الشوكولاتة الداكنة للحصول على مضادات الأكسدة الصحية للقلب. قم بتقطيعها ورشها على الزبادي في الصباح. أو اطحن المكسرات في الخلاط وأضف ملعقة كبيرة منها إلى عصيرك.



الفاصوليا

تحتوي نصف علبة من الفاصوليا على 8.4 غرامات من الألياف و8.2 غرامات من البروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك. امزج الفاصوليا مع مكونات السلطة مثل الخيار والطماطم والجزر المبشور وتبلها بصلصة الخل البسيطة. وكالات

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