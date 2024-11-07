40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تقوم 40 ألف فتاة بتنفيذ 10 آلاف رحلة يوميا بصفتهن سائقات توصيل في إحدى الدول العربية.
وتصل الرحلات إلى 25 رحلة يوميا للسائقة الواحدة في تطبيقات التوصيل في السعودية.
ويتراوح الدخل بين 900 إلى 1300 ريال يوميا (بين 240-345 دولار)، فيما يصل الدخل الشهري إلى 8000 ريال.
وذكرت إحدى السائقات التي تعمل في هذه الخدمة أنها تعمل جزء من اليوم، وتنقذ نحو 9 رحلات، أما إذا عملت دوام كامل فإنها تنفذ من 20 إلى 25 رحلة.
وتصل نسبة النساء العاملات في السعودية نحو 35.4% ، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد سائقي التطبيقات النشطين بلغت، خلال العالم الماضي 260 ألف سائق وسائقة، وعدد السائقات في إحدى التطبيقات نحو 40 ألف سائقة. سبوتنيك
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