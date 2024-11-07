40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

تقوم 40 ألف فتاة بتنفيذ 10 آلاف رحلة يوميا بصفتهن سائقات توصيل في إحدى الدول العربية.



وتصل الرحلات إلى 25 رحلة يوميا للسائقة الواحدة في تطبيقات التوصيل في السعودية.



ويتراوح بين 900 إلى 1300 ريال يوميا (بين 240-345 دولار)، فيما يصل الدخل الشهري إلى 8000 ريال.



وذكرت إحدى السائقات التي تعمل في هذه الخدمة أنها تعمل جزء من اليوم، وتنقذ نحو 9 رحلات، أما إذا عملت دوام كامل فإنها تنفذ من 20 إلى 25 رحلة.



وتصل نسبة النساء العاملات في السعودية نحو 35.4% ، بحسب صحيفة "الاقتصادية".



وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد سائقي التطبيقات النشطين بلغت، خلال العالم الماضي 260 ألف سائق وسائقة، وعدد السائقات في إحدى التطبيقات نحو 40 ألف سائقة. سبوتنيك