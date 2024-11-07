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المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض

11/7/2024 11:27:13 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك جمعية المودة للتنمية الأسرية كعضو مراقب في مؤتمر الأطراف السادس عشر COP16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي يُعقد في العاصمة الرياض.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن مشاركة المودة في المؤتمر يأتي كجزء من التزامها بتعزيز دور الأسرة في حماية البيئة، حيث تؤمن الجمعية بأن الأسرة هي الأساس في بناء مجتمع واعٍ بقضايا الاستدامة، ونشر الوعي البيئي يبدأ من الأسرة عبر تثقيف أفرادها حول الممارسات الصديقة للبيئة، وتعليم الأبناء أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك ما تحرص الجمعية على دعمه من خلال برامجها ومبادراتها.
وأضاف "السمنودي" تعتبر هذه المشاركة فرصة هامة لجمعية المودة للاطلاع على أحدث المبادرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة التصحر والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز دورها كمنظمة غير ربحية تسعى لنشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع. كما أن دورها كمراقب في مؤتمر COP16 سيمكنها من تمثيل المجتمع السعودي والأسرة بشكل خاص، والمشاركة في الحوارات الدولية حول السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى التصدي للتصحر وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
ونوه " السمنودي " إلى أن الاعتماد يتيح للمودة الفرصة بالمساهمة بشكل أكبر في الجهود العالمية والإقليمية لحماية البيئة، مؤكدًا أن رسالتها تتضمن دعم الأسرة وتمكينها للقيام بدور إيجابي في حماية البيئة، من خلال تبني عادات وممارسات بيئية مستدامة.

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