Friday, 08 November 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع انخفاض الدولار - جريدة البورصة

11/7/2024 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة وود ماكنزى: رئاسة ترامب ستقلص مشاريع الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بدعم من تراجع الدولار في ظل توقعات الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.1% أو 29.5 دولار عند 2705.80 دولار للأوقية، بعدما لامست 2707.80 دولار.

بينما هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.65% مسجلًا 104.42 نقطة.

وانتهت الجلسة قبل صدور قرار السياسة النقدية من الفيدرالي، حيث خفض صناع السياسة نطاق الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.50% و4.75%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 3 آلاف طلب إلى 221 ألفاً، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر الجاري، كما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع بمقدار ألفي طلب.

المصدر:

MENAFN07112024000202011048ID1108864326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث