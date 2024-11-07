ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع انخفاض الدولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتوود ماكنزى: رئاسة ستقلص الطاقة المتجددة فى أمريكا تراجع سهم جيه بي مورجان 4% مع عمليات جني الأرباح رئيس الفيدرالى: لن أستقيل إذا طلب ترامب ذلك

عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بدعم من تراجع الدولار في ظل توقعات الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.1% أو 29.5 دولار عند 2705.80 دولار للأوقية، بعدما لامست 2707.80 دولار.

بينما هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.65% مسجلًا 104.42 نقطة.

وانتهت الجلسة قبل صدور قرار السياسة النقدية من الفيدرالي، حيث خفض صناع السياسة نطاق الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.50% و4.75%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 3 آلاف طلب إلى 221 ألفاً، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر الجاري، كما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع بمقدار ألفي طلب.

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