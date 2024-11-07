ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع انخفاض الدولار - جريدة البورصة

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عززت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بدعم من تراجع الدولار في ظل توقعات الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.1% أو 29.5 دولار عند 2705.80 دولار للأوقية، بعدما لامست 2707.80 دولار.
بينما هبط مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.65% مسجلًا 104.42 نقطة.
وانتهت الجلسة قبل صدور قرار السياسة النقدية من الفيدرالي، حيث خفض صناع السياسة نطاق الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 4.50% و4.75%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار 3 آلاف طلب إلى 221 ألفاً، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر الجاري، كما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع بمقدار ألفي طلب.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108864326
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