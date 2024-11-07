تعديل تسمية مركز ناصر للتأهيل والتدريب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، أمر ملكي رقم (42) لسنة 2024 بتعديل تسمية مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعدل تسمية «مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني» لتصبح «مركز ناصر العلمي والتقني» في عنوان الأمر الملكي رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء وتنظيم مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وأينما وردت في نصوصه.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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