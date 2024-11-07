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تعديل تسمية مركز ناصر للتأهيل والتدريب

11/7/2024 7:07:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬42‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬تسمية‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُعدل‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‮»‬‭ ‬لتصبح‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‮»‬‭ ‬في‭ ‬عنوان‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬مركز‭ ‬ناصر‭ ‬للتأهيل‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني،‭ ‬وأينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬نصوصه‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863750

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