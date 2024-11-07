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ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن اللائحة الداخلية لمجلس المرور

11/7/2024 7:07:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬المرور،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

مادة‭ (‬1‭)‬

يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬اجتماعاته‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬يحدده‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭. ‬وتكون‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬سرية‭.‬

مادة‭ (‬2‭)‬

يجتمع‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬رئيسه‭ ‬بصفة‭ ‬دورية‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬والزمان‭ ‬اللذين‭ ‬يحددهما‭. ‬وتوجه‭ ‬الدعوة‭ ‬كتابياً‭ ‬أو‭ ‬إلكترونياً‭ ‬قبل‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬بوقت‭ ‬كافٍ،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترفق‭ ‬بها‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭.‬

ويجوز‭ ‬دعوة‭ ‬المجلس‭ ‬لاجتماع‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬إذا‭ ‬طلب‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬أو‭ ‬كلما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

ويكون‭ ‬انعقاد‭ ‬المجلس‭ ‬صحيحاً‭ ‬بحضور‭ ‬أغلبية‭ ‬أعضائه،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭.‬

مادة‭ (‬3‭)‬

يصدر‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬قراراته‭ ‬بأغلبية‭ ‬أصوات‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وعند‭ ‬تساوي‭ ‬الأصوات‭ ‬يرجح‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬منه‭ ‬الرئيس،‭ ‬ويجوز‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التصويت‭ ‬بالتمرير‭.‬

مادة‭ (‬4‭)‬

يتولى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬إدارة‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس،‭ ‬وتنظيم‭ ‬المناقشة‭ ‬وإبداء‭ ‬الآراء،‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التصويت،‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭.‬

مادة‭ (‬5‭)‬

يجوز‭ ‬أن‭ ‬تُعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬إلكترونية‭ ‬تحقق‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬كما‭ ‬يجوز‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬واعتماد‭ ‬محاضر‭ ‬الاجتماعات‭ ‬إلكترونياً‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المناسبة‭.‬

مادة‭ (‬6‭)‬

يتولى‭ ‬مقرر‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬المهام‭ ‬الآتية‭:‬

1-‭ ‬الإخطار‭ ‬بالدعوة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭.‬

2-‭ ‬إعداد‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعات‭ ‬المجلس‭.‬

3-‭ ‬تدوين‭ ‬محاضر‭ ‬الجلسات‭ ‬وحفظ‭ ‬المستندات‭ ‬والسجلات‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭.‬

4-‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬المجلس‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭.‬

5-‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬بشأن‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬يرغب‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مناقشتها‭ ‬لإدراجها‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭.‬

6-‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬يكلِّفه‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭.‬

مادة‭ (‬7‭)‬

يُشكل‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬لجنة‭ ‬تُسمى‭ (‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لمجلس‭ ‬المرور‭) ‬برئاسة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬ويصدر‭ ‬بتسمية‭ ‬أعضائها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وتكلف‭ ‬اللجنة‭ ‬بما‭ ‬يُعهد‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬موضوعات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس،‭ ‬وكذلك‭ ‬دراسة‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬ستعرض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭.‬

وللمجلس‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬لجاناً‭ ‬دائمة‭ ‬أو‭ ‬مؤقتة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أعضائه‭ ‬أو‭ ‬غيرهم‭ ‬لدراسة‭ ‬موضوع‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المعروضة‭ ‬عليه،‭ ‬ويصدر‭ ‬بتشكيل‭ ‬تلك‭ ‬اللجان‭ ‬وتحديد‭ ‬نظام‭ ‬عملها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭.‬

مادة‭ (‬8‭)‬

يجوز‭ ‬للمجلس‭ ‬أن‭ ‬يستعين‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬بمن‭ ‬يراه‭ ‬مناسباً‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والاختصاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماعاته،‭ ‬ولا‭ ‬يكون‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬صوت‭ ‬معدود‭ ‬فيما‭ ‬يتخذه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬أو‭ ‬توصيات‭.‬

مادة‭ (‬9‭)‬

على‭ ‬مقرر‭ ‬مجلس‭ ‬المرور‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬سنوي‭ ‬بأعمال‭ ‬المجلس‭ ‬وانجازاته‭ ‬وأنشطته،‭ ‬ورفعه‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬مشفوعاً‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬ومقترحات‭.‬

مادة‭ (‬10‭)‬

على‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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