الحكومة تنفذ دراسة لتحديد المناطق الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية في 4 محافظات

أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، في قطاع التنمية الحضرية الخضراء، أن الحكومة استكملت تنفيذ دراسة لتحديد وتقييم المناطق الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية في المحافظات الأربعة (مادبا ومعان والكرك والطفيلة)، وأعدت التقارير الفنية لها، في إطار بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن.



وأتمت إعداد ومراجعة الأدلة التدريبية لمدارس الحقلية، كما بدأت بالتدريبات لفريق الإرشاد الزراعي في المحافظات المستهدفة، وانتهت من إعداد المادة التدريبية الخاصة بتدريب النساء الرائدات في مجال التغير المناخي.



وعلى صعيد قطاع الاقتصاد الأخضر عموماً، أظهر التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء وجود تأخر في اختيار المناطق لإعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري، نظراً لتحديات متعلقة بطرح العطاء وجاهزية قطع الأراضي.



وبين وجود تأخر في تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لعام 2020، بسبب تحدي في إصدار تعليمات المتطلبات البيئية والفنية الفرز النفايات الصلبة غير الخطرة من المصدر وإعادة تدويرها، والتحديات المتعلقة بإجراءات طرح العطاءات.



وأشار إلى تأخر في تنفيذ تأهيل محطة الشعائر التحويلية بسبب المتطلبات الفنية والتصميمية والبيئية، وتداخلها مع إجراءات الجهة الممولة والاستشاري الخارجي.



وعلى صعيد ما أُنجز في القطاع؛ بين التقرير أن الحكومة مستمرة في العمل على إعادة تأهيل مستودع وتجهيزه فنياً ليكون مناسباً لتخزين الخلايا الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والهجينة المستهلكة في مركز معالجة النفايات الخطرة سواقة، حيث تم طرح عطاء لتفريغ المستودعات الموجودة في الموقع من النفايات الخطرة الموجودة فيها.



وضمن مشروع تركيب 500 نظام كهروضوئي للقطاع الزراعي في اربد، لواء الأغوار الشمالية، ومحافظة البلقاء لواءي دير علا والشونة الجنوبية، ومحافظة الكرك لواء الأغوار الجنوبية؛ تمت دراسة المواقع المقترحة وتحضير الدراسات الفنية والمالية.

كما أحيل عطاء تصميم وتوريد وتركيب وصيانة 350 نظام كهروضوئي ضمن المواقع المختارة، وتم اعتماد التصاميم المدنية والكهروميكانيكية لـ 350 نظام كهروضوئي، وتم البدء بتركيب القواعد الأسمنتية الخاصة بالنظام الكهروضوئي لنحو 80 وحدة زراعية من قبل الشركات المنفذة.



وفي إطار تنفيذ مشروع نظام المعلومات والرصد الوطني للنفايات، استكملت الحكومة تنفيذ أنشطة الجولة الثانية من خطة الرقابة الدورية للآبار الجوفية في محيط المكبات وأخذ العينات وتحليلها، كما أعدت تقرير مقارنة نتائج الفحوصات للجولة الثانية ورفعته على النظام.



وتمت زيادة عدد مكبات النفايات والمحطات التحويلية المربوطة أوتوماتيكياً على نظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات الذي يتضمن إضافة 3 مواقع وهي: محطة تقبل التحويلية، ومكب البادية الشمالية ومحطة الشوبك التحويلية، ليصبح العدد الكلي 8 مواقع.-(بترا)