العيسوي يعزي العظامات والطوال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة العظامات بوفاة عارف ارشيد العظامات، وإلى آل الطوال بوفاة شحادة شحادة سلامة الطوال.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة الزرقاء والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذويهما، وعموم عشيرة العظامات وآل الطوال، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
MENAFN07112024000072011014ID1108862915
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.