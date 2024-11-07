مقتل 5 جنود من الاحتلال في معارك بجنوب لبنان
التاريخ
11/7/2024 2:44:20 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الخميس، إن خمسة جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب 16 آخرون في معارك بجنوب لبنان في الأسابيع القليلة الماضية.
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