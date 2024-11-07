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بعملية عسكرية تدميرية.. شهيد وجرحى باقتحام الاحتلال لطولكرم ومخيمها

11/7/2024 2:44:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طولكرم - استشهد شاب صباح أمس برصاص قوات الاحتلال، خلال اجتياحها المستمر لمدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس شرق المدينة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية: بوصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم طولكرم.
وقات جمعية الهلال الأحمر في وقت سابق إن طواقمها في طولكرم لم تتمكن من نقل شهيد يبلغ من العمر (22 عاما) من داخل مخيم طولكرم.
فيما قالت مصادر محلية إن الشهيد هو حارث محمد عوفي (22 عاماً) وقد أصيب أثناء تواجده في إحدى ساحات المخيم برصاص قناص متمركز في أحد المنازل، إصابة مباشرة في القلب.
كما أصيب، صباح أمس، سيدة، ونجلها من ذوي الاعاقة (متلازمة داون) بشظايا، إثر قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال موقعا في مخيم طولكرم.
وكان الهلال الأحمر قد نقل إصابة بشظايا في الرأس إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي (57 عاما)، ووصفت حالتها بالمستقرة، فيما أصيب نجلها (30 عاما) في رأسه، وما زال ينزف داخل المنزل، بسبب منع الاحتلال لمركبة الإسعاف من الدخول للمخيم.
وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال تطلق نيران أسلحتها بشكل مكثف وعشوائي في نحو منازل المواطنين وبشكل عشوائي، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء المنطقة منذ اللحظة الأولى للاقتحام.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عند الساعة الثانية فجرا مدينة طولكرم، وهو الاقتحام الثاني خلال 24 ساعة.
واقتحمت آليات الاحتلال وجرافاته مخيم طولكرم، وشرعت بأعمال تجريف البنية التحتية فيها، وممتلكات السكان، ووضعت الأتربة على أبواب المنازل، والمحلات التجارية.
وعملت جرافات الاحتلال على تجريف شارع نابلس بالتوازي مع مدخل المخيم، وحارة المنشية وتخريب البنية التحتية فيها.
فيما تصدى المقاومون من مختلف الأجنحة العسكرية لقوات الاحتلال، ويسمع من وقت لآخر أصوات انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة ألقاها أو زرعها المقاومون في طريق آليات الاحتلال، كما تسمع وبشكل متقطع زخات من رصاص المقاومين نحو قوات الاحتلال.
إلى ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تعليق الدوام أمس في المدينة والضواحي، بسبب الاقتحام المستمر للمدينة، ومخيميها.
كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في الحي الشرقي المحاذي لمخيم طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن الشاب أصيب بعيار ناري في الفخذ، أثناء مروره بدراجته النارية في المنطقة، وتم نقله إلى المستشفى، بمركبة إسعاف الهلال الأحمر، ووُصفت حالته بالمتوسطة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيهم السروجي، بعد محاصرة منزله في الحي الشرقي.
وفي آخر التطورات، حاصرت قوات الاحتلال منزلا في شارع المقاطعة المحاذي للمخيم، وهو المنطقة الشرقية للمدينة، ونادت عبر مكبرات الصوت شبانا بتسليم أنفسهم.
وتدفع قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بمزيد من آلياتها العسكرية من المحور الغربي للمدينة، باتجاه المخيم إلى جانب ناقلة وقود، وفرضت عليه حصارا مشددا، وكثّفت آلياتها على مداخله، وتحديدا الشمالي منه.
وأضافت، أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة المحمولة في حارات أبو الفول، والعكاشة، والمربعة، والخدمات، والشيخ علي، والحمام، وسط سماع أصوات اشتباكات وانفجارات في المخيم.
وفي غضون ذلك، جابت آليات الاحتلال شوارع مدينة طولكرم، وتحديدا محيط دوار خضوري في الحي الغربي، وميدان جمال عبد الناصر، وسوق الخضراوات وسط المدينة وشارع المقاطعة.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن علميات الاعتقال توزعت على الخليل، وقلقيلية، ورام الله، وطوباس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.
علماً أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.
يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.-(وكالات)

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