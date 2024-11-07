تحذير أممي.. المدنيون في غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - استشهد 46 فلسطينيا بنيران الاحتلال في قطاع غزة، 36 منهم في شمال القطاع، في حين، كشفت هيئة البث الصهيونية أن جيش الاحتلال يعمل على فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، ولا يعتزم السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة "إن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم، والظروف المعيشية مميتة".
وأكدت أن إيجاد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، وانما يقع على عاتق الكيان الصهيوني.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن شمال قطاع غزة يخضع للحصار الصهيوني منذ نحو شهر، مشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم.
وخلفت غارة صهيونية على مدرسة شحيبر التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة 10 شهداء و30 جريحا.
كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استشهد شخصان بنيران مسيرة صهيونية في منطقة المشروع شرقي مدينة رفح، كما استشهد شخص وجرح آخرون بقصف استهدف مجموعة من المدنيين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.
واستشهد 5 وأصيب آخرون بقصف للاحتلال على منزلين في جباليا النزلة، شمالي القطاع غزة. ونقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى المستشفى المعمداني في غزة.
كما سقط جرحى من الطواقم الطبية، إثر قصف جوي صهيوني استهدف نقطة طبية للهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا. وأظهرت صور اللحظات الأولى للنقطة الطبية بعد القصف.
كما زرعت قوات الاحتلال براميل متفجرات، وقامت بتفجيرها داخل الأحياء السكنية في منطقة الخزان، ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأظهرت الصور حجم الدمار الذي تعرضت له المنطقة.
في غضون ذلك، تحاصر قوات الاحتلال مناطق شمالي القطاع، لليوم الـ34، وسط قصف مدفعي متواصل.
ويمنع الاحتلال عمل طواقم الدفاع المدني من أداء مهامها، مما يحول دون انتشال جثث الشهداء.
وبينما يواصل الاحتلال منع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى شمال القطاع منذ أكثر من شهر، أطلقت العائلات المحاصرة في مخيم جباليا وبيت لاهيا مناشدات لإنقاذها.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس صالح الهمص إن استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة جريمة ممنهجة ضد العاملين في الحقل الصحي.
وطالب الهمص منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بمتابعة الأوضاع الخطيرة التي يعيشها المدنيون شمالي قطاع غزة.
الى ذلك، ومنذ أكثر من شهر، يواصل الجيش الصهيوني اجتياحه شمال قطاع غزة، وأنذر الفلسطينيين بالتوجه إلى منطقة المواصي في الجنوب، بزعم العمل على عدم استعادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقوتها في المنطقة.
ويقول الفلسطينيون إن الاحتلال يطبق ما تُعرف بــ"خطة الجنرالات"، والتي تنص على احتلال شمال القطاع وتحويله لمنطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة ما ترتكبه حاليا من قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
وأمس، قالت هيئة البث إن تقديرات الجيش تفيد بأن الآلاف فقط من الفلسطينيين ما يزالوا في المناطق المركزية بشمال قطاع غزة: بين ألف و3 آلاف في بيت لاهيا ونحو ألف في جباليا.
وأضافت أن الجيش الصهيوني يقول إنه بعد دخول جباليا مرتين في الماضي، لا توجد هذه المرة نية للسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.
وسُئل كبار المسؤولين في الجيش عما إذا كان هناك قرار بتقسيم شمال قطاع غزة إلى قسمين، فأجابوا بأن القرار هو قطع شمال قطاع غزة عن مدينة غزة دون إيضاحات، وفق هيئة البث.
عسكريا، أعلن الجيش الاحتلالي، امس، اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مستوطنة، رغم استمرار الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ عام وشهر.
ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنة "نتيف هاعساره" بمحاذاة قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لحرب إبادة جماعية صهيونية بدعم أميركي دمرت كل شيء فيه.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين ولبنان وسورية، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.-(وكالات)
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