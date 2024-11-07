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تحذير أممي.. المدنيون في غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم

11/7/2024 2:44:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - استشهد 46 فلسطينيا بنيران الاحتلال في قطاع غزة، 36 منهم في شمال القطاع، في حين، كشفت هيئة البث الصهيونية أن جيش الاحتلال يعمل على فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، ولا يعتزم السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة "إن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم، والظروف المعيشية مميتة".
وأكدت أن إيجاد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، وانما يقع على عاتق الكيان الصهيوني.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن شمال قطاع غزة يخضع للحصار الصهيوني منذ نحو شهر، مشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم.
وخلفت غارة صهيونية على مدرسة شحيبر التي تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة 10 شهداء و30 جريحا.
كما استشهد 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف صهيوني على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما استشهد شخصان بنيران مسيرة صهيونية في منطقة المشروع شرقي مدينة رفح، كما استشهد شخص وجرح آخرون بقصف استهدف مجموعة من المدنيين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح.
واستشهد 5 وأصيب آخرون بقصف للاحتلال على منزلين في جباليا النزلة، شمالي القطاع غزة. ونقل الجرحى وجثامين الشهداء إلى المستشفى المعمداني في غزة.
كما سقط جرحى من الطواقم الطبية، إثر قصف جوي صهيوني استهدف نقطة طبية للهلال الأحمر الفلسطيني في جباليا. وأظهرت صور اللحظات الأولى للنقطة الطبية بعد القصف.
كما زرعت قوات الاحتلال براميل متفجرات، وقامت بتفجيرها داخل الأحياء السكنية في منطقة الخزان، ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأظهرت الصور حجم الدمار الذي تعرضت له المنطقة.
في غضون ذلك، تحاصر قوات الاحتلال مناطق شمالي القطاع، لليوم الـ34، وسط قصف مدفعي متواصل.
ويمنع الاحتلال عمل طواقم الدفاع المدني من أداء مهامها، مما يحول دون انتشال جثث الشهداء.
وبينما يواصل الاحتلال منع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى شمال القطاع منذ أكثر من شهر، أطلقت العائلات المحاصرة في مخيم جباليا وبيت لاهيا مناشدات لإنقاذها.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس صالح الهمص إن استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة جريمة ممنهجة ضد العاملين في الحقل الصحي.
وطالب الهمص منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بمتابعة الأوضاع الخطيرة التي يعيشها المدنيون شمالي قطاع غزة.
الى ذلك، ومنذ أكثر من شهر، يواصل الجيش الصهيوني اجتياحه شمال قطاع غزة، وأنذر الفلسطينيين بالتوجه إلى منطقة المواصي في الجنوب، بزعم العمل على عدم استعادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لقوتها في المنطقة.
ويقول الفلسطينيون إن الاحتلال يطبق ما تُعرف بــ"خطة الجنرالات"، والتي تنص على احتلال شمال القطاع وتحويله لمنطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة ما ترتكبه حاليا من قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.
وأمس، قالت هيئة البث إن تقديرات الجيش تفيد بأن الآلاف فقط من الفلسطينيين ما يزالوا في المناطق المركزية بشمال قطاع غزة: بين ألف و3 آلاف في بيت لاهيا ونحو ألف في جباليا.
وأضافت أن الجيش الصهيوني يقول إنه بعد دخول جباليا مرتين في الماضي، لا توجد هذه المرة نية للسماح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم.
وسُئل كبار المسؤولين في الجيش عما إذا كان هناك قرار بتقسيم شمال قطاع غزة إلى قسمين، فأجابوا بأن القرار هو قطع شمال قطاع غزة عن مدينة غزة دون إيضاحات، وفق هيئة البث.
عسكريا، أعلن الجيش الاحتلالي، امس، اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مستوطنة، رغم استمرار الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين منذ عام وشهر.
ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنة "نتيف هاعساره" بمحاذاة قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لحرب إبادة جماعية صهيونية بدعم أميركي دمرت كل شيء فيه.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين ولبنان وسورية، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.-(وكالات)

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