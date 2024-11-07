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مسايرة مشاهير السوشال ميديا تضغط على الفتيات

11/7/2024 2:36:08 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت وسائل التواصل الاجتماعي من الضغوط التي تمارس على الفتيات، على نحو الخصوص، خصوصا الفتيات في سن المراهقة، حيث يحرصن على تقليد المشاهير في أجسادهم وأشكالهم وحتى لباسهم، معتقدات أن المشاهير يمثلون مقاييس الجمال المطلوبة.
ودفع ذلك الضغط عددا من الفتيات إلى الخضوع لتدخلات طبية قد لا تتناسب مع أعمارهن رغبة منهن في الظهور بمظهر قريب من مشهورهم أو مشهورتهم المفضلة.
محور اهتمام
يبين مدير محطة تلفزيون نجران، علي زينان، أن تقدير الذات وتقبل النفس يمثل محور اهتمام الشباب من الجنسين، لكن كثيرين منهم لا يدركون أن مواقع التواصل الاجتماعي تعكس فعليا صورة معدلة عن الواقع، وتقدم صورا مزيفة عن حياة المشاهير اليومية عنوانها الأبرز كما أسميه (الوهم).
وأوضح أنه يصعب جدا مقاومة السوشال ميديا في هذه المرحلة، كونها تلبي احتياجات المراهق بل وتتحدى تفكيره، وتخاطب غرائزه.
وقد تؤدي متابعة حياة المشاهير إلى التركيز الزائد على الشكل الخارجي والمظاهر السطحية، ما يتسبب في انعدام الثقة بالنفس ويزيد الضغط من أجل تحقيق المعايير الجمالية الخارجية اللاواقعية.
وأشار إلى أنه للمشاهير تأثيرهم على الشباب عامة والمراهقين خاصة، حيث يقلدونهم حتى لو لم تكن الموضة مناسبة، وأكثر ما يوضح هذه النقطة هو انتشار (الهبة) في لبس معين مثلا بنطلون أو بلوزة شكلا أو لونا أو تصميما والتي لا جمال ولا قيمة ولا معنى لها إلا أن البعض يرتديها ليشعر أنه مواكب وعصري لما تروج له قدوته حتى يتشبه به، وبالتالي هو يتبنى فكرة خاطئة وخطيرة تنص على أن إذا لم تتبع أو تطبق الصيحات الرائجة فأنت لست جزءا ولست محطا للأنظار، ولا للمتابعة، ولا للثقة في كثير من الأحيان، لأنك ببساطة، ((مش عالموضة أو مش زي الكل!)) أو متخلف.
وقال ((هذا الضغط الاجتماعي بالتأكيد يجعل كثيرين يتبعون المنهج الجمعي أو منهجية القطيع، أو بالدارج (مع الخيل يا شقرا) دون أن يكون لهم رأي أو ذوق في اختياره، فترى الإنسان البسيط يلهث وراء اختيار الماركات والعلامات التجارية التي قد تكون مزيفة ليدعي أنه يظهر بصورة عصرية، ولذلك تلعب معظم الشركات على مفهوم التقليد لنتائجه المضمونة)).
وأضاف ((التقليد قد لا يتوافق مع الشخص المقلد، فما يناسب غيرك لا يناسبك، وما يبدو جميلا ومقبولا على الآخر قد يكون مسخا ومشوها لك)).
وتابع ((في المقابل، يكون للضغط الاجتماعي بمفهومه الإيجابي انعكاسه الجيد لأنه يكون عقلانيا، غير مبالغ فيه، ضمن الإمكانيات المتوفرة والحاجات الشخصية، وبعيدا عن إرضاء أي شخص أو جهة، أو تشابه مع أحد، دافعه التجديد مع المحافظة على الذوق الشخصي، أي أنه هدف صحي ومفيد استغل لتحسين الذوق والانفتاح على أذواق وأنماط أخرى وفق المتاح والإمكانات المادية والاستعداد النفسي)).
تأثير شديد
أوضحت شادن حمدي، وهي أخصائية نفسية في مستشفى الشفاء التخصصي في نجران، أن ((السوشال ميديا أثرت بشكل رهيب على المرأة بغض النظر عن سنها، وكثير من النساء باتت تطلب الطلاق بسبب المقارنات، سواء المقارنة مع المشاهير أو مع الآخرين من الأقارب والمعارف)).
وتابعت ((لم تعد كثيرات يقنعن بأشكالهن أو وأقعهن، وصرن يتخبطن في كل عيادة تجميل، ويدفعن مبالغ باهظة للوصول إلى ما يتصورنه الكمال، ناسيات أن الرضا ينبع من الداخل، مما أثر عليهن نفسيا وأصابهن بالاكتئاب، وانخفاض تقدير الذات، والرهاب الاجتماعي، والقلق، ودوامة تقليد المشاهير وغيرهم، على الرغم من أنهن لسن بحاجة إلى التجميل)).
وأكدت ((تغفل كثيرات عن أن ما يظهر في السوشال ميديا ليس حقيقيا على الدوام، وإحداهن انفصلت عن زوجها نتيجة مقارناتها بالمشاهير حتى أنها أصيبت بنحافة شديدة جدا لأنها كانت تسعى للوصول إلى ما تعتقده الجسم المثالي متأثرة بما يروج له بأن النحافة موضة)).
إجهاد نفسي
توضح نورة الهندي، أن ((الضغوط المرتبطة بالمظهر الخارجي تعد حالة من الإجهاد النفسي نتيجة اهتزاز الثقة بالنفس لدى المراهقات))، وقالت ((للأسف للسوشال ميديا دور سلبي كبير في الموضوع؛ إذ تضخم الصور الجمالية غير الواقعية لدى المراهقات، فالمعايير التي يطرحها الإعلام أشبه بالكمال مما يفوق مقدرة الفرد العادي على بلوغه، فيتم تصوير الجمال على أنه صفات لا تشوبها شائبة، وبلا شك تتأثر الفتيات بهذا الضغط النفسي الذي يولد إحساسا مستنزفا بحاجتهم للتماثل مع هذه المعايير)).
وأكدت ((الصورة المثالية تؤثر على توقعات الفتيات المراهقات لأنفسهن ومحاولتهن تحقيق هذه المقاييس، وإحساسهن بتخلفهن في حال عدم استطاعتهن بلوغ هذه الصورة المثالية، فيعشن صراعا نفسيا دائما، قد يؤدي إلى شعورهن بتدني الاستحقاق لارتباطه مجتمعيا بصور جمالية مبالغ فيها)).
وتابعت ((لا شك أن هذا العامل يرفع من توقعات الفتيات المستحيلة لبلوغ الجمال بطرق لا تعد مناسبة لمرحلتهن العمرية (طرق التجميل الحديثة)، فالصور التي يتم تداولها هي هاجس نفسي للمراهقات التي لا تتوافق ظروفهن الواقعية مع ما تروج له السوشال ميديا)).
وأكملت ((تخلق مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة التمييز الشكلي لدى المراهقات وحاجتهن لتوافق مظهرهن مع بقية أقرانهن، لتجنب التنمر والتمييز والتفرقة بناءً على المظهر)).
ضغوط المظهر
بدورها، بينت أروى الحارثي، أن الضغوط المرتبطة بالمظهر الخارجي ما هي إلا توقعات اجتماعية وثقافية فرضت على الأفراد، خصوصًا الفتيات المراهقات، لتلبية معايير جمالية معينة.
وقالت ((تؤثر هذه الضغوط بشكل كبير على تقدير الفتيات لذواتهن، وغالبًا ما تجعلهن يشعرن بالضغط للامتثال لمعايير قد تكون غير واقعية)).
وأوضحت أن ((وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تلعبان دورًا رئيسا في تعزيز هذه المعايير، مما يزيد من التوتر والإحباط، حيث تروّج وسائل الإعلام لمعايير جمالية مثالية مثل النحافة المفرطة، ولون البشرة الفاتح، وتصفيفات الشعر المعقدة، والأزياء الغالية، مؤثرة على كيفية رؤية الفتيات لأنفسهن، حيث يسعين لتحقيق صورة مثالية غالبا ما تكون بعيدة عن الواقع. مما يؤدي إلى ضغط إضافي يجعلهن يشعرن بعدم الكفاية في حال لم يستطعن تحقيق تلك المعايير)).
وأشارت إلى أن ((منصات مثل إنستجرام وتيك توك تلعب دورا بارزا في نشر صور مثالية تؤدي إلى مقارنات مستمرة بين الفتيات. تلك الصور، التي غالبا ما تكون معدلة أو مصنوعة، تعزز من مفهوم الجمال الضيق وتساهم في نشر معايير غير قابلة للتحقيق)).
وترى أن ((الضغوط المتعلقة بالمظهر تؤدي إلى قلق واكتئاب، حيث تشعر الفتيات بعدم الكفاية بسبب المقارنات المستمرة، مما يضعف تقديرهن للذات)).
وأكملت ((تؤثر هذه الضغوط على العلاقات الاجتماعية، وتؤدي إلى تمييز وتفرقة بين الفتيات بناءً على مظهرهن، وتعاني كثير من الفتيات من التنمر أو الشعور بالنقص بسبب عدم توافقهن مع معايير الموضة السائدة)).
وختمت بأنه ((يتعين على المجتمع تعزيز قبول التنوع في معايير الجمال وتوفير بيئة إيجابية تساهم في مواجهة الضغوط. فمن المهم أن يتم تشجيع التفكير النقدي تجاه محتوى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان صحة نفسية جيدة للفتيات)).
مبالغات بين الطالبات
تشير علياء آل ساعد، وهي معلمة للمرحلة الثانوية إلى أن هذا الموضوع شائك ومبالغ فيه، على الأخص لدى طالبات المرحلة الثانوية اللواتي بات المظهر الخارجي يشغلهن بغض النظر عن المضمون، وقالت ((هذا أمر محبط، برأيي المظهر مهم، ولكن لا نتوقف عليه ونهمل مضمون الشخص)).
وشددت على التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على تصرفات الطالبات ومظهرهن الخارجي وطريقة تعبيرهن وتصرفاتهن، وقالت ((لدي تخوّف جدي من أن نصبح جيلا يقاد ولا يقود)).
وتابعت ((للأسف بعضهن لا ينتبهن إلى متطلبات أجسادهن في هذه السن، فهن يأكلن حسب المظهر، وتنتشر بينهن مشروبات الطاقة والأكل غير الصحي المتماشي مع ما هو دارج، والثقة بالنفس في أدنى مراحلها)).
أولاد الحياة
تستذكر بدره اليامي، وهي أم لمراهقتين مقولة جبران خليل جبران ((أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة))، وتقول ((هذا ما تؤكده وسائل التواصل الاجتماعي)).
وتضيف ((الحقيقة أن مواقع التواصل الاجتماعي هي المسيطر الأكبر على الأبناء منذ طفولتهم، بداية من الألعاب، وصولا إلى الأزياء والشكل الجمالي الذي لم يعد يعتمد على ما وهبه الله للبعض من خلقه جميلة، بل أصبحنا أمام الجمال المزيف من عمليات الأنف وصولا للشفاه الممتلئة وغيرها)).
وبينت ((لا بد من كشف موهبة المراهقة منذ طفولتها وتعزيزها لتقوية ثقتها واعتزازها بنفسها لرسم طريقها الخاص بعيدا عن التقليد والسطحية، ولا بد من التعامل بذكاء مع ضغوط المرحلة العمرية التي تمر بها، كونها ما زالت تتخبط للبحث عن ذوقها الخاص)).
أرض خصبة
تعيد منيرة خالد، وهي أم لأربعة أطفال، الأمر برمته إلى الأسرة، وتعدها الأرض الخصبة التي إن صلحت وحدد ما يزرع فيها ظهرت نتائجه جلية على الأبناء.
وقالت ((تحاول المراهقات الانجراف نحو التقليد، لكن على الأبوين أن يوضحا الطريق أمامها، وأن يساعداها على اختيار الأنسب، وأن يضبطا الحدود التي يجب ألا تتجاوزها)).
وأضافت ((هذا لا يعني إغلاق المنافذ كلها، بل لا بد من فتح طريق للتراجع، ولا بد من إدراك أن التجريب في حدود الموضة وتقليد المراهقات لأبناء جيلهن ليس بتلك الخطورة، وصيحات الموضة لها منذ القدم أشكالها وطرقها، ولها إيجابياتها وسلبياتها، وعلى الوالدين الاطلاع على ما يهم أبناءهم ومساعدتهم في كشف أضرار الترندات من الأزياء والتجميل وما يتبعها من خطورة في المستقبل)).
الكوريون يؤثرون
تقول رودينا إبراهيم، وهي طالبة في المرحلة المتوسطة ((أغلب زميلاتي يحاولن التماشي في ملابسهن وقصات شعرهن والمكياج مع المشاهير الكوريين)). وتضيف ((أرى ذلك جميلا ومتنوعا ويناسب أعمارنا)). وتكمل ((لم يصدف أن حدث أي تنمر أمامي أو معي شخصيا من أجل الموضة والذوق في اختيار الملابس)).
معايير شاملة
وترى بتول حسين، وهي طالبة في المرحلة الثانوية أن ((معايير الجمال في مرحلة المراهقة لا تقف على الشكل فقط، بل تصل إلى الماركات وطريقة التحدث والميكب، ففي مجتمعنا الطلابي فإن الطالبة الملفتة والمتبعة للترند تملك كثيرا من الصديقات والعكس بالعكس، حيث تتعرض بعض الفتيات للتنمر والاستهزاء إن كان ذوقها لا يتبع الموضة)).
ـ مسايرة الموضة تشكل ضغطا على المراهقات
ـ هذه المسايرة تدفع بعض الفتيات لإجراء عمليات لا تناسب أعمارهن
ـ السوشال ميديا تروج لمقاييس جمال أقرب للمثالية ويصعب الوصول إليها
ـ عدم القدرة على مجاراة المقاييس والموضة تضع المراهقات تحت ضغط التنمر
ـ الموضة لا تقتصر على طريقة اللباس وقصة الشعر بل تصل إلى تغيير الشكل بالعمليات.

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