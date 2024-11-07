ارتفاع إنتاجية العمالة فى أمريكا خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة – التي تعد أحد أكبر محركات الاقتصاد في السنوات الماضية – كما زادت التكاليف أيضًا في الربع الثالث.
وحسب البيانات الحكومية الصادرة الخميس، ارتفعت الإنتاجية – أو إنتاج موظفي الأعمال غير الزراعية في الساعة – بمعدل سنوي 2.2% في الربع الثالث، بعد زيادتها 2.1% في الربع السنوي السابق.
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كما ارتفع معدل نمو الإنتاجية في الأشهر الاثني عشر الماضية بنسبة 2%، في وتيرة قوية نسبيًا.
وزادت تكاليف وحدة العمل – أو ما تدفعه الشركات لموظفيها لإنتاج وحدة واحدة من الناتج – بنسبة بلغت 1.9%، بعدما عدلت بيانات الربع السنوي السابق بالزيادة إلى 2.4%.
أما على مدار الأرباع السنوية الأربعة الماضية، ارتفعت تكاليف وحدة العمل بنسبة 3.4%، أي أقوى نسبيًا مما يرغب الاحتياطي الفيدرالي، لأن ارتفاع تلك التكاليف يعزز التضخم.
وبالطبع عندما ينتج العمال المزيد من السلع والخدمات في نفس الفترة الزمنية مقارنة بنظيرتها بالعام السابق، فإن الشركات تحقق أرباحًا أعلى، وبالتالي يمكنها زيادة الأجور.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108862817
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