ارتفاع إنتاجية العمالة فى أمريكا خلال الربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة – التي تعد أحد أكبر محركات الاقتصاد في السنوات الماضية – كما زادت التكاليف أيضًا في الربع الثالث.

وحسب البيانات الحكومية الصادرة الخميس، ارتفعت الإنتاجية – أو إنتاج موظفي الأعمال غير الزراعية في الساعة – بمعدل سنوي 2.2% في الربع الثالث، بعد زيادتها 2.1% في الربع السنوي السابق.

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كما ارتفع معدل نمو الإنتاجية في الأشهر الاثني عشر الماضية بنسبة 2%، في وتيرة قوية نسبيًا.

وزادت تكاليف وحدة العمل – أو ما تدفعه الشركات لموظفيها لإنتاج وحدة واحدة من الناتج – بنسبة بلغت 1.9%، بعدما عدلت بيانات الربع السنوي السابق بالزيادة إلى 2.4%.

أما على مدار الأرباع السنوية الأربعة الماضية، ارتفعت تكاليف وحدة العمل بنسبة 3.4%، أي أقوى نسبيًا مما يرغب الاحتياطي الفيدرالي، لأن ارتفاع تلك التكاليف يعزز التضخم.

وبالطبع عندما ينتج العمال المزيد من السلع والخدمات في نفس الفترة الزمنية مقارنة بنظيرتها بالعام السابق، فإن الشركات تحقق أرباحًا أعلى، وبالتالي يمكنها زيادة الأجور.

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