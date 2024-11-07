الإسترلينى الأفضل أداء بين العملات الرئيسية أمام الدولار هذا العام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتأسعار النفط تعزز مكاسبها.. وخام برنت قرب 76 دولارًا بايدن: سأفي بقسمي وأحترم الدستور وسنشهد انتقالًا سلميًا للسلطة في يناير الفيدرالى الأمريكى يخفض الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات الخميس، رغم قرار لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة إلى 4.75% من 5%، وبأغلبية 8 مقابل 1.

وزادت العملة البريطانية بنسبة 0.85% إلى 1.2991 دولار، ليحقق الإسترليني أفضل أداء بين العملات الرئيسية مقابل الدولار هذا العام، حيث ارتفع بأكثر من 2% أمام العملة الأمريكية.

يأتي ذلك بعد أن قال بنك إنجلترا، الذي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ 2020، إنه يتوقع ارتفاع التضخم والنمو بعد موازنة وزيرة المالية في حزب العمال“راشيل ريفز” التي تضمنت زيادات كبيرة في الضرائب والإنفاق والاقتراض.

وأوضح المحافظ“أندرو بيلي” أن البنك المركزي يتوقع حاليًا عودة التضخم إلى مستهدفه بحلول منتصف عام 2027، من تقدير سابق في منتصف عام 2026.

تزامن ذلك مع ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين على الأصول المقومة بالإسترليني، حيث هبطت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بنحو 7 نقاط أساس إلى 4.442%، مع ارتفاع أسعار سندات الحكومة البريطانية.

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