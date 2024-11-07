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صيدم يؤكد أهمية اعتراف هولندا بدولة فلسطين

11/7/2024 7:09:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، أهمية اعتراف هولندا بدولة فلسطين، الذي يمكن أن يشكل ورقة ضاغطة تساهم في وقف حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا.

وأضاف خلال لقائه، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله سفير هولندا لدى دولة فلسطين ميشيل رينتينار، أن اعترافها سيغلق الباب أيضا على محاولات إسرائيل تهجير الهوية الفلسطينية وشطبها، وضم قطاع غزة والضفة الغربية، وقتل مشروع الدولة وفرص حل الصراع.

واستعرض صيدم، مجمل الأوضاع الكارثية في غزة وخصوصا في الشمال، إضافة إلى انتهاكات الاحتلال في العديد من المدن والقرى والمخيمات والتجمعات البدوية في الضفة الغربية بما فيها القدس من تهجير وتعدٍ وقتل وتدمير شامل لكل مقدرات شعبنا، التي بُني جزء منها بدعم من دول الاتحاد الأوروبي ومنها هولندا.

وأعرب، عن شكره لهولندا لسعيها الدؤوب بالتعاون مع بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى توفير الدعم للفلسطينيين خاصة في المناطق المنكوبة، إضافة إلى إسناد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

من جانبه، أكد رينتينار التزام حكومة بلاده بقرارات الشرعية الدولية القاضية بتحقيق حل الدولتين ضمن الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ورفضها استمرار الحرب وسعيها الدائم إلى إغاثة الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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