صيدم يؤكد أهمية اعتراف هولندا بدولة فلسطين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، أهمية اعتراف هولندا بدولة فلسطين، الذي يمكن أن يشكل ورقة ضاغطة تساهم في وقف حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا.
وأضاف خلال لقائه، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله سفير هولندا لدى دولة فلسطين ميشيل رينتينار، أن اعترافها سيغلق الباب أيضا على محاولات إسرائيل تهجير الهوية الفلسطينية وشطبها، وضم قطاع غزة والضفة الغربية، وقتل مشروع الدولة وفرص حل الصراع.
واستعرض صيدم، مجمل الأوضاع الكارثية في غزة وخصوصا في الشمال، إضافة إلى انتهاكات الاحتلال في العديد من المدن والقرى والمخيمات والتجمعات البدوية في الضفة الغربية بما فيها القدس من تهجير وتعدٍ وقتل وتدمير شامل لكل مقدرات شعبنا، التي بُني جزء منها بدعم من دول الاتحاد الأوروبي ومنها هولندا.
وأعرب، عن شكره لهولندا لسعيها الدؤوب بالتعاون مع بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى توفير الدعم للفلسطينيين خاصة في المناطق المنكوبة، إضافة إلى إسناد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
من جانبه، أكد رينتينار التزام حكومة بلاده بقرارات الشرعية الدولية القاضية بتحقيق حل الدولتين ضمن الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ورفضها استمرار الحرب وسعيها الدائم إلى إغاثة الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
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