لعمله في علاج ضحايا الإبادة بغزة.. الطبيب“أبو ستة” رجل العام لكتاب“500 شخصية مسلمة”

MENAFN - Palestine News ) عمّان / PNN - نال الطبيب البريطاني فلسطيني الأصل، غسان أبو ستة، لقب“رجل العام” في كتاب“500 شخصية مسلمة”، على خلفية عمله الدؤوب بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ عام وشهر.

وكان لقب“سيدة العام” من نصيب الملكة رانيا، وحل الأردن عبد الله الثاني بالمركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية إسلامية مؤثرة بالعالم، وفق الكتاب الذي يصدر عن المركز الملكي للبحوث الاستراتيجية ونشره على موقعه الخميس.

والمركز الملكي للبحوث الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل تابع لمؤسسة“آل البيت” الملكية للفكر الإسلامي، ويتخذ من العاصمة الأردنية مقرا له.

ووصف الكتاب السنوي، غسان أبو ستة بأنه من“رواد الطب، وداعية قوي من أجل الحقوق الفلسطينية”.

وقال إن“عمله الدؤوب في غزة خلال الإبادة الجماعية المستمرة لفت انتباه العالم إلى الأزمة الإنسانية هناك، ولا تزال جهوده الدؤوبة لتحقيق العدالة للفلسطينيين يتردد صداها على مستوى العالم”.

واختار الكتاب الملكة رانيا، عقيلة ملك الأردن“سيدة العام”، وقال إنها منذ بدء الحرب على غزة“برزت كصوت قوي وبليغ من أجل العدالة والإنسانية في مواجهة المجازر المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف أن“جهودها الدؤوبة لتغيير التصورات الغربية عن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي، جعلت منها قوة هائلة في الخطاب العالمي”.

والمركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية إسلامية مؤثرة بالعالم كان من نصيب الملك عبد الله الثاني، الذي أوضح الكتاب أنه“اتخذ خطوات حاسمة لوقف حرب إقليمية أكبر، وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لسكان غزة والضفة الغربية”.(الأناضول)