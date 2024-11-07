هيئة إسلامية أمريكية تطالب ترامب بالوفاء بوعد إنهاء حرب غزة

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، الرئيسَ المنتخب دونالد إلى منح أولوية للوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية بالسعي لتحقيق السلام في الخارج، بما في ذلك إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطلب مدير المجلس نهاد عوض في بيان الأربعاء، من مسؤولي الحزب الديمقراطي استخلاص درس من فقدان نائبة الرئيس، المرشحة كامالا هاريس الدعم بين المسلمين وغيرهم من الناخبين الذين يعارضون الإبادة الجماعية في غزة.

وقال:“ننتظر من جميع المسؤولين المنتخبين أن يتعاملوا بصدق مع المخاوف الملحة للناخبين المسلمين، وهذا يشمل الرئيس المنتخب دونالد ترامب”.

وأشار إلى أن ترامب وعد بإيقاف نزيف الدماء في غزة، مضيفا:“على ترامب أن يفي بوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بالسعي لتحقيق السلام في الخارج، بما في ذلك إنهاء الحرب في غزة، ولكن هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وقائما على العدالة والحرية ودولة للشعب الفلسطيني”.

وكان ترامب قال في كلمة بولاية ميشيغان التي تقطنها جالية مسلمة وعربية كبيرة، إن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس“قادت حملتها رفقة ابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني (ليز تشيني) الذي دمر الشرق الأوسط تقريبا”.

وأضاف:“إذا فازت كامالا سيكون الموت والدمار فقط. أنا مرشح السلام”.

تجدر الإشارة إلى أن ديك تشيني شغل منصب نائب الرئيس بولاية جورج دبليو بوش أثناء غزو العراق.



