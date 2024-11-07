هل ستؤثر إدارة ترامب على مسار حروب نتنياهو؟ بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) لم يخف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين رغبته بعودة دونالد لرئاسة الولايات المتحدة. وليس نتنياهو وحده من تمنى ذلك، بل غالبية الإسرائيليين أيضاً. وبعد تأكد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية أمس، وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، وفي طريقهم لبسط سيطرتهم على مجلس النواب، يبدو أننا أمام حقبة أميركية جمهورية بإمتياز. ولعله بمراجعة تصريحات وسياسات نتنياهو، يمكن قراءة توجهاته للمرحلة القادمة. وجاء الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل في حربها ضد غزة ولبنان وإيران وكل من يتحداها من قبل إدارة بايدن في سياق متصل من دعم عام للإدارات الأميركية المختلفة السابقة جمهورية كانت أم ديمقراطية منذ عقود لإسرائيل، وليس من المتوقع حدوث اختلاف كبير عن ذلك التوجه من قبل إدارة ترامب. وتعكس سياسات ترامب التي انتهجها في ولايته السابقة، وتصريحاته خلال دعايته الإنتخابية قبل أسابيع، توجهات إدارته تجاه الحروب الدائرة التي يشنها نتنياهو في الشرق الأوسط وحدود توسعها، وإن كانت في عمومها لن تخرج عن النسق الأميركي العام، لكن قد تكون بوتيرة متباينة.





لم يكن هناك حاجة لانكشاف قضية التسريبات لمعرفة من هي الجهة التي تعطل صفقة تبادل وقف إطلاق نار في غزة، فأهالي المحتجزين في غزة لم يتوقفوا عن اتهام نتنياهو بذلك منذ بداية الحرب. إلا أن تلك القضية قد تكون عجلت في قرار نتنياهو بعزل وزير دفاعه يوآف غالانت، الذي وجه اليه نتنياهو اتهاماً مباشراًبوقوفه خلف تلك التسريبات. وطالما اختلف نتنياهو مع غالنت حول التعديلات القضائية وقضية تجنيد المتدينين ومسألة وقف الحرب في غزة ولبنان. ويعكس قرار الإقالة الذي اتخذه نتنياهو بحق غالانت وتعيين وزير خارجيته يسرائيل كاتس بدلاً منه، عزل أي صوت معارض ضمن أركان حكومته، ونية واضحة بمواصلة الحرب. وأكد غالانت في أعقاب إقالته أن الحرب مستمرة ولن تنتهي سريعاً، ودعا المجتمع الإسرائيلي للتعايش مع حالة الحرب.







وفرضت الرقابة العسكرية حظراً على تفاصيل تلك التسريبات، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأي العام بشأن المفاوضات مع حركة حماس وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم في ذلك على الحركة. وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت حول تلك التسريبات بأنها تتحدث عن وثيقة يفترض أنها كتبت من قبل يحيى السنوار حول استراتيجية حركة حماس التفاوضية مع حكومة الاحتلال وإعادة بناء القدرات العسكرية للحركة وتكثيف الضغط على للاحتلال. واعتبرت الصحيفة أنالتسريبات تدفع للتدقيق في كيفية التلاعب في المواد التي تمت مصادرتها من قبل حركة حماس للتأثير على الرأي العام في إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة. إن تلك التسريبات تكشف نيةنتنياهو بمواصلة الحرب على غزة، وعدم وضع المحتجزين في غزة ضمن أهداف تلك الحرب.







ليس من الصعب معرفة نوايا نتنياهو وحكومته اليمينية التي تواصل حرب إبادة وتدمير غير معهودة في غزة، وتستخدم المفاوضات للمماطلة وكسب الرأي العام المحلي والدولي، بما يضمن مواصلة أهدافها بالسيطرة على غزة. وفي لبنان، يواصل الاحتلال استهدافاته من قتل وتدمير. وقد اختفى سريعاً التفاؤل الذي عم في أوساط لبنان قبل أيام بإبرام صفقة بمبادرة أميركية، ليذكرنا بجولات التفاوض المتكررة في غزة. يأتي ذلك على الرغم من وجود تسريبات من قيادة جيش الاحتلال تشير لوجود إجماع داخل جهاز الأمن الإسرائيلي على أن الحرب على غزة ولبنان قد استنفدت أغراضها، وباتت مؤهلة للتوقف باتفاق سياسي.







وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية قبل أيام عن مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية بين إسرائيل وحزب الله لمدة 60 يوماً، تسحب بموجبها إسرائيل قواتها من لبنان في غضون الأسبوع الأول منها. إلا أن نتنياهو صرح بعد ذلك أن ((هناك حاجة لمزيد من القتال حتى تستطيع إسرائيل أن تفرض شروطاً أفضل للاتفاقات)). واشترط نتنياهو أن يعمل الجيش اللبناني على تدمير البنية التحتية العسكرية التي أقامها حزب الله في الجنوب، وإرغام قواته على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني. كما وضع نتنياهو شرطا يتعلق بوجود بند يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب. وطالب كذلك بأن يمكن الإتفاق إسرائيل من منع نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان ومنع تسلح ((حزب الله))، وكلها شروط تعجيزية يصعب على اللبنانيين قبولها في الوقت الحاضر.





ومع إيران، رفع الجيش الاحتلال درجة تأهبه وسط تقديرات أمنية بإمكانية شن طهران هجوما قوياً ردا على الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية نهاية الشهر الماضي. ورغم تأكيد إيران على أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حلفائها وإسرائيل قد يؤثر على حدة ردها المنتظر، بينما أشارت القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين سياسيين أن إسرائيل تدرس إمكانية القيام بهجوم استباقي ضد إيران، كما أكدت أن رد إسرائيل سيكون قاسياً وحاسماً هذه المرة.







وفي الضفة الغربية، فبالاضافة إلى الممارسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد السكان، جاءت تحذيرات عسكرية إسرائيلية من 7 أكتوبر جديد عبر حدود الأردن، في إشارات غير مطمئنة. واعتبرت القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال أن الحدود الفلسطينية الأردنية مفتوحة أمام عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، مشددة أن ذلك يزيد من احتمالية تسلل مسلحينللأراضي المحتلة. كما أعلن الجيش الاحتلال أنه اعترض قبل أيام مسيّرة آتية من الشرق فوق منطقة البحر الميت، ولم يحدد مصدرها. كما أكدت إسرائيل قبل ذلك وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون اتهام جهة محددة. ويعتبر محللون اسرائيليون أن النظام الأردني يعاني من معضلة تجمع بين متناقضين، علاقتها ومصالحها مع إسرائيل ومواطنيها الذين يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، فأكثر من نصف سكان الأردن من أصل فلسطيني.وتعد جميع تلك التصريحات بالإضافة للممارسات على الأرض مؤشرات غير إيجابية لنية إسرائيلية مبيتة للضفة الغربية.





هل سيدعم ترامب نتنياهو في مسار الحروب التي يتبناها؟ ليس خفياً دعم ترامب لإسرائيل، وخطواته الاستثنائية في دعمها عندما كان على رأس السلطة في الماضي. ولا ينفصل دعم ترامب عن دعم الجمهوريين الصلب لإسرائيل والبعيد كل البعد عن المرونة السياسية التي يمتاز بها الديمقراطيون عموماً، وإن اتحدوا جميعا حول الهدف الموحد في خدمة إسرائيل.







ليس من المتوقع أن تغير إدارة ترامب سياستها تجاه إسرائيل والشرق الأوسط عن إدارة بايدن، في ظل التزام الدولة العميقة الأميركية تجاه الصهيونية ودعم إسرائيل، إلا أنه من الممكن أن يتصاعد دعمها ويأخذ شكلاً صريحاً دون مظاهر دبلوماسية شكلية تبنتها الإدارة السابقة. فأكد ترامب أن مساحة إسرائيل الحالية صغيرة، وأنه يفكر فى كيفية مضاعفتها. واعتبر ترامب إنه يدعم انتصاراً عسكرياً إسرائيلياً في غزة، ولم يستبعد شكلاً من أشكال الحكم الإسرائيلي أو الاحتلال للقطاع.

كما أن ترامب لا يولي اهتماماً بقضايا حقوق الإنسان، لذلك ليس من المتوقع أن يهتم بتوفير المواد الأساسية لسكان القطاع، وقد يدعم استخدام التجويع كوسيلة للتعجيل بإنهاء القتال في غزة. وضمن نفس السياق، قد يمارس ترامب ضغوط لتسهيل تهجير سكان القطاع، كما لن يولي اهتماماً بممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. ولا تختلف نظرة ترامب للبنان عن تلك التي رسمها لغزة، إذ يتبنى موقف إسرائيل ومبرراتها لغزو لبنان ومهاجمة حزب الله، الأمر الذي لا يرجح سعي إدارته لصقل مبادرات هدنة لوقف القتال. ومن المرجح أن تدعم إدارة ترامب تصعيدًا مع طهران، فقد انسحب ترامب من الإتفاق النووي الإيراني في عام ٢٠١٥، وشهدت علاقة إدارته توترات متتالية مع الحكومة الإيرانية، كما جرى إغتيال القائد العسكري قاسم سليماني خلال ولايته السابقة، إن كل تلك المعطيات تجعل من فرص نشوب حرب مع إيران ممكنه.





ورغم ذلك، وضمن نظرة أكثر تفاؤلاً، يمكن أن يكون ميول ترامب تتجه نحو عدم الرغبة بخوض الحرب والانخراط في الخارج، أو ما يعرف بالتوجه الانعزالي الذي يميل أعضاء الحزب الجمهوري عموماً لتنبيه، وعدم ميل ترامب بشكل خاص لتحمل أعباء تكلفة تلك الحروب انطلاقاً من شخصيته كرجل أعمال، لا تنسجم مع استمرار التورط الأميركي في دعم إسرائيل في حربها الحالية في غزة ولبنان وإيران وكل من يتحداها. ودعا ترامب بالفعل نتنياهو لوضع حد لحربه في غزة ولبنان، والكف عن تبادل الهجمات مع إيران. ويمتلك ترامب شخصية قيادية، قد تجعله يرفض فرض الأمر الواقع عليه من قبل نتنياهو وداعميه في الولايات المتحدة لمواصلة دعم الحروب بدون ترتيبات محددة، كما جرى في عهد بايدن. ويميل ترامب لتحقيق مكاسب مالية وإقتصادية، وسعى خلال ولايته الماضية لخلق علاقات جيدة مع دول الخليج العربي خصوصا المملكة العربية السعودية، فهل يمكن أن تساهم كل تلك العوامل في انتاج سياسة أميركية تصب في صالح الفلسطينيين وتكون خارج التوقعات؟

