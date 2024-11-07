مصرع طفل بحادث دعس في اليامون غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة اليامون غرب جنين.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن طفلا يبلغ عامين قد تعرض لحادث دعس من حافلة روضة، ونُقل على إثره للمستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته.
وأضاف ارزيقات، أن الشرطة تحفظت على السائق المتسبب في الحادث، كما تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.
MENAFN07112024000205011050ID1108860607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.