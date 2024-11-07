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مصرع طفل بحادث دعس في اليامون غرب جنين

11/7/2024 5:10:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة اليامون غرب جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن طفلا يبلغ عامين قد تعرض لحادث دعس من حافلة روضة، ونُقل على إثره للمستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته.

وأضاف ارزيقات، أن الشرطة تحفظت على السائق المتسبب في الحادث، كما تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.

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