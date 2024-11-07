قادة المستوطنين يأملون بضم الضفة والاستيطان في غزة بعد فوز ترامب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - يسود في صفوف قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة شعور بالنشوة بعد فوز المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بالرئاسة الأميركية وينتظرون دخوله إلى البيت لأبيض وفي جعبتهم "جدول عمل واضح"، يشمل توسيع الاستيطان من خلال شرعنة بؤر استيطانية عشوائية، إخراج مخططات بناء في المستوطنات إلى حيز التنفيذ، إلغاء العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن المنتهية ولايتها، ضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل، والاستيطان في مناطق في قطاع غزة.

واستمر المستوطنون، خلال ولاية بايدن، في تعزيز علاقاتهم مع شخصيات مركزية في إدارة السابقة، وبينهم خارجيته، مايك بومبيو، الذي زار المستوطنات في السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس. وكان بومبيو قد أعلن، في العام 2019، عن تغيير السياسة الأميركية تجاه المستوطنات ورفض وصفها بأنها تتناقض مع القانون الدولي.

كذلك زار السفير الأميركي خلال ولاية ترامب السابقة، ديفيد فريدمان، المستوطنات في منطقة رام الله، قبل أيام، والتقى مع رئيس مجلس المستوطنات في هذه المنطقة، يوسي داغان، الذي سعى في الأشهر الماضية إلى إقناع مستوطنين وحاخامات يحملون الجنسية الأميركية بالتصويت لترامب لأنه "يساعد المستوطنات.

ودعا قياديون في الحزب الجمهوري داغان لحضور مراسم تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، ما يدل على التغيير الذي يتوقعه المستوطنون في السياسة الأميركية تجاه الاستيطان خلال ولاية ترامب المقبلة، حسب الصحيفة.

ويتوقع أن يطالب الوزراء الإسرائيليون المتطرفون، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل، "مثل الأغوار ومنطقة مستوطنة معاليه أدوميم، وربما المنطقة (أي الضفة الغربية) كلها"، حسب لصحيفة التي نقلت عن مستوطنين قولهم عن فوز ترامب إن "هذه نقطة تاريخية قد لا تعود مرة أخرى. لكن يصعب توقع سياسة ترامب، وهو يدرك احتياجاتنا لكن في النهاية سيحاسب على الأفعال. وفي جميع الأحوال هو أفضل من بايدن".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قريبا جدا من الموافقة على ضم الضفة إلى إسرائيل وأنه امتنع عن ذلك إثر معارضة صهره، جاريد كوشنير، الذي كان يتولى منصب رئيس طاقم البيت الأبيض. وخلال ولاية ترامب السابقة، كان البناء في المستوطنات واسعا.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن قادة المستوطنين يستندون في آمالهم بما يتعلق بتوسيع الاستيطان إلى ولاية ترامب السابقة، إلى جانب علاقاتهم الوثيقة مع المسؤولين في إدارة ترامب السابقة ومع قياديين في الجالية الإيفانجيلية المؤثرة على ترامب.

ونقلت الصحيفة عن داغان في أعقاب الإعلان عن فوز ترامب قوله إن "عبئا كبيرا قد أزيل. فالضغط الأميركي (خلال ولاية بايدن) كان يؤثر على أي أمر، في المستوى الأمني والمستوى الاستيطاني. وأنا مقتنع بأن هذا الضغط سيتوقف أو يضعف".

وأضاف داغان أنه يعتقد أن موضوع الضم سيعود، ويقدر أنه "غياب ضغط سياسي سيساعد الجهود من أجل إقامة مستوطنات في غزة أيضا. والتوقعات من الإدارة الأميركية هي أنها ستنفذ ما تريده إسرائيل. ففي نهاية الأمر العقوبات (على مستوطنين) جاءت من الولايات المتحدة، مثلما حدث في نهاية ولاية أوباما عندما وٌضعت علامات على منتجات المستوطنات في الولايات المتحدة".

وأشارت "هآرتس" إلى أن لداغان علاقات مع إيفانجلييين قريبين من ترامب. ونشر مطلع الأسبوع الماضي مقالا مشتركا مع زعيم الإيفانجيليين، توني بيركنز، وعبرا فيه عن معارضتهما لسياسة بايدن – هاريس. كذلك قام داغان بجولة في الولايات المتحدة، مؤخرا، وقال في حلقة منزلية إنه "إذا أراد الناس مساعدة الطلائعيين الذين يعيشون في يهودا والسامرة، يجب أن يصوتوا لصالح ترامب".

وأصدر السفير السابق فريدمان كتابا من تأليفه بعنوان "دولة يهودية واحدة"، وعقد أمسية لإشهار الكتاب في مستوطنة "نوفيم"، حضرها ستة وزراء إسرائيليين، هم وزير الخارجية الذي عُين أمس وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ونير بركات، إيلي كوهين، عَميحاي شيكلي، أوريت ستروك، وغلا غمليئيل، وفقا للصحيفة.

وقال فريدمان خلال أمسية إشهار كتابه إنه "بمشيئة الله وبمساعدتكم، نأمل أنه في يوم ما ستكون لإسرائيل سيادة يهودية على كافة أنحاء موطننا التوراتي" في إشارة إلى الضفة الغربية. وبعد الإعلان عن فوز ترامب، أمس، كتب رئيس مجلس المستوطنات، يسرائيل غانتس، في منصة "إكس" أنه "حان وقت السيادة" أي ضم الضفة، وأنه "تبادلنا اليوم بعض الكلمات مع أصدقائنا في الحزب الجمهوري، وهناك خطط كبيرة سندفعها معا بمشيئة الله".

وعبرت رئيسة حركة "نِحالا" الاستيطانية، دانييل فايس، التي تقود حاليا حملة للاستيطان في غزة، عن سعيها لضم الضفة كلها ورفضها لضم جزء منها، وقالت إنه "كانت لنا تجربة صعبة جدا مع ترامب حول خطة ضم، عملت جاهدة لكي تتم الموافقة عليها. وشملت الخطة 30% لليهود، لكن 70% لدولة فلسطينية. ونظروا في اليمين بالأساس إلى الـ30%. وما زلت قلقة من هذه الخطة. وتوجد توقعات من ترامب أن يلجم خططا أقل"، حسبما نقلت عنها الصحيفة.

وأصدرت حركة "سلام الآن" تقريرا بعد انتهاء ولاية ترامب السابقة، بعنوان "خطوات عملاقة نحو ضم فعلي"، جاء فيه أن البناء الاستيطاني خلال ولاية ترامب ارتفع بـ250% قياسا بولاية أوباما الثانية، وتضاعف عدد مناقصات البناء في المستوطنات وأقيمت 31 بؤرة استيطانية عشوائية على الأقل، وجرى دفع خطط بناء غير مسبوقة بينها خطة بناء مستوطنة في المنطقة E1، شرق القدس المحتلة ومن شأنها قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.