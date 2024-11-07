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إسرائيل توقع صفقة مع بوينغ لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15

11/7/2024 5:10:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN -
قالت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية
اليوم الخميس إنها وقعت صفقة لشراء 25 طائرة من الجيل القادم من مقاتلات إف-15 مع شركة بوينغ.

وأضافت أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 5.2 مليار دولار جزء من حزمة أوسع من المساعدات وافقت عليها الإدارة الأمريكية والكونغرس في وقت سابق من هذا العام وتضمنت خيارا لشراء 25 طائرة إضافية.

وسيتم تزويد الطائرات بأنظمة أسلحة مدمجة مع الأسلحة الإسرائيلية الحالية، بالإضافة إلى زيادة مداها وحمولتها.

وذكرت الوزارة في بيان“هذه المزايا ستساعد القوات الجوية الإسرائيلية على الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن تسليم طائرات إف-15 سيبدأ في عام 2031 مع توفير أربع إلى ست طائرات سنويا.

وقال إيال زامير المدير العام لوزارة جيش الاحتلال في البيان“يمثل سرب طائرات إف-15 هذا، إلى جانب السرب الثالث من طائرات إف-35 الذي تم شراؤه في وقت سابق من هذا العام، تعزيزا تاريخيا لقوتنا الجوية ومداها الاستراتيجي، وهي قدرات أثبتت مدى أهميتها في الحرب الحالية”.

(رويترز)

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