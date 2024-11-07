غارات على الضاحية والبقاع ومقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN - وسع الجيش الإسرائيلي الخميس، عدوانه الواسع على لبنان والذي يومه الـ44 على التوالي، إذ أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنذارات بالقصف إلى جميع السكان في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في المباني بالأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير وحدث بيروت.

وشهدت منطقة الأوزاعي في بيروت حركة نزوح كثيفة بعد التهديدات الإسرائيلية التي اعقبتها غارات وهجمات عنيفة، إذ الطيران الإسرائيلي منطقة الأوزاعي، على مقربة من مطار بيروت الدولي، كما تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسة غارات إسرائيلية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات على البقاع وبعلبك أسفرت عن سقوط 40 شهيدا و53 جريحا. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بارتفاع عدد الشهداء إلى 3050 والجرحى إلى 13658 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

إلى ذلك، يواصل حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق جنوبي لبنان ويمنع تقدمها، كما كثف من هجماته الصاروخية على المواقع العسكرية والبلدات الحدودية الإسرائيلية، وكذلك إطلاق رشقات صاروخية وتنفيذ هجمات بالطيران المسير على العمق الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 20 موقعا لحزب الله في بعلبك وشمال نهر الليطاني، وقتل نحو 60 عنصرا من الحزب خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. كما أعلن في بيان عن مقتل جندي بصفوفه خلال المعارك على الحدود اللبنانية الجنوبية.