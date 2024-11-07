غارات على الضاحية والبقاع ومقتل جندي إسرائيلي بمعارك جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - وسع الجيش الإسرائيلي الخميس، عدوانه الواسع على لبنان والذي دخل
يومه الـ44 على التوالي، إذ أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنذارات بالقصف إلى جميع السكان في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في المباني بالأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير وحدث بيروت.
وشهدت منطقة الأوزاعي في بيروت حركة نزوح كثيفة بعد التهديدات الإسرائيلية التي اعقبتها غارات وهجمات عنيفة، إذ قصف الطيران الإسرائيلي منطقة الأوزاعي، على مقربة من مطار بيروت الدولي، كما تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسة غارات إسرائيلية.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات على البقاع وبعلبك أسفرت عن سقوط 40 شهيدا و53 جريحا. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بارتفاع عدد الشهداء إلى 3050 والجرحى إلى 13658 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
إلى ذلك، يواصل حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق جنوبي لبنان ويمنع تقدمها، كما كثف من هجماته الصاروخية على المواقع العسكرية والبلدات الحدودية الإسرائيلية، وكذلك إطلاق رشقات صاروخية وتنفيذ هجمات بالطيران المسير على العمق الإسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 20 موقعا لحزب الله في بعلبك وشمال نهر الليطاني، وقتل نحو 60 عنصرا من الحزب خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. كما أعلن في بيان عن مقتل جندي بصفوفه خلال المعارك على الحدود اللبنانية الجنوبية.
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