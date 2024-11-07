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جماهير سان جيرمان تتضامن مع فلسطين ووزير الداخلية الفرنسي يحتج

11/7/2024 5:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس / PNN -رفعت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي لوحة تدعم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية في غزة، وذلك خلال مباراة فريقها أمام أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب حديقة الأمراء في باريس ظهرت لوحة ضخمة في المدرجات حملت شعار "الحرية لفلسطين".

وضمت اللوحة التي رفعها المشجعون رسما للمسجد الأقصى وأحد المقاومين الفلسطينيين وخارطة فلسطين، إضافة إلى علم لبنان.

وردا على ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن رفع اللافتة "غير مقبول"، وأكد أنه سيطلب توضيحات من باريس سان جيرمان، ولم يستبعد فرض عقوبات على النادي.

وانتهت المباراة بفوز الضيف أتلتيكو مدريد 2-1 بهدف أنخيل كوريا الذي سجله في الثواني الأخيرة للمباراة.

وهذه الخسارة الثانية لباريس سان جيرمان في 4 مباريات بدوري الأبطال، وتجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل، وتراجع إلى المركز الـ25، في حين رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ23.

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