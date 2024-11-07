3 إصابات بحوادث تدهور وتصادم في عمان والصحراوي

(MENAFN
- Amman Net) تعاملت الإدارات المرورية مع عدد من الحوادث صباح اليوم، وكان الأول لتدهور تدهور صهريج محملا بمادة الاسمنت على طريق الصحراوي باتجاه الدامخي.
وأفاد التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الخميس، بأنه نتج عن الحادث إصابة متوسطة للسائق وتم اسعافه إلى مستفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم، كما تسبب الحادث بإعاقة للمسرب الأيسر من الطريق باتجاه عمان وعلى الجانب الاخر باتجاه الجنوب، فيما تتواجد مجموعات السير والدوريات في الموقع لسيير حركة المرور والدلالة والارشاد .
وكما وقع حادث تصادم مركبتين على إشارة النبعة للمسرب باتجاه طبربور، نتج عنه إصابتين متوسطتين تم اسعافهما إلى المستشفى، وفتح الطريق أمام حركة المركبات، بالإضافة إلى تدهور مركبة بداية جسر المدينة الطبية تسبب بأثر مروري صباح اليوم.
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