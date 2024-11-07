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3 إصابات بحوادث تدهور وتصادم في عمان والصحراوي

11/7/2024 5:10:40 AM
(MENAFN- Amman Net) تعاملت الإدارات المرورية مع عدد من الحوادث صباح اليوم، وكان الأول لتدهور تدهور صهريج محملا بمادة الاسمنت على طريق الصحراوي باتجاه الدامخي.
وأفاد التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الخميس، بأنه نتج عن الحادث إصابة متوسطة للسائق وتم اسعافه إلى مستفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم، كما تسبب الحادث بإعاقة للمسرب الأيسر من الطريق باتجاه عمان وعلى الجانب الاخر باتجاه الجنوب، فيما تتواجد مجموعات السير والدوريات في الموقع لسيير حركة المرور والدلالة والارشاد .
وكما وقع حادث تصادم مركبتين على إشارة النبعة للمسرب باتجاه طبربور، نتج عنه إصابتين متوسطتين تم اسعافهما إلى المستشفى، وفتح الطريق أمام حركة المركبات، بالإضافة إلى تدهور مركبة بداية جسر المدينة الطبية تسبب بأثر مروري صباح اليوم.

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