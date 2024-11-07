60 أردنيا يخوضون حرب الأمعاء الخاوية من أجل غزة (فيديو)

(MENAFN
- Amman Net) دخل
نحو (60) شابا وناشطا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 1 تشرين ثاني الحالي وذلك لمطالبة الحكومة بإيقاف عمل المنافذ الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتحديدا مناطق الشمال التي أصبحت تعاني حصارا مطبقا من قبل الكيان الصهيوني حتى صار أهلها يموتون جوعا.
وبين المضربون الذين انضموا إلى حملة الاضراب العالمي تضامنا مع غزة منذ الأول من تشرين الثاني الحالي، انه تم منعهم من الاعتصام في ساحة مسجد الكالوتي ، حيث لجأوا إلى ساحة مجمع النقابات المهنية ، إلا أنه تم تبليغهم بمغادرة الساحة ، وإلا سيتم اعتقالهم .
واكد المشاركون في الحملة أنهم تواصلوا مع المركز الوطني لحقوق الإنسان للحصول على دعمٍ ورعايةٍ صحيةٍ أثناء الإضراب، إلا أنه حتى هذه الليلة لم يجدوا اي تجاوب من المركز رغم مرور ستة أيام على بدء الاضراب ، وتدهور الحالة الصحية للبعض ، حيث بدأوا يعانون التعب والإرهاق والإعياء الشديد.
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