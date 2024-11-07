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60 أردنيا يخوضون حرب الأمعاء الخاوية من أجل غزة (فيديو)

11/7/2024 5:10:39 AM
(MENAFN- Amman Net) دخل نحو (60) شابا وناشطا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 1 تشرين ثاني الحالي وذلك لمطالبة الحكومة بإيقاف عمل المنافذ الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتحديدا مناطق الشمال التي أصبحت تعاني حصارا مطبقا من قبل الكيان الصهيوني حتى صار أهلها يموتون جوعا.
وبين المضربون الذين انضموا إلى حملة الاضراب العالمي تضامنا مع غزة منذ الأول من تشرين الثاني الحالي، انه تم منعهم من الاعتصام في ساحة مسجد الكالوتي ، حيث لجأوا إلى ساحة مجمع النقابات المهنية ، إلا أنه تم تبليغهم بمغادرة الساحة ، وإلا سيتم اعتقالهم .
واكد المشاركون في الحملة أنهم تواصلوا مع المركز الوطني لحقوق الإنسان للحصول على دعمٍ ورعايةٍ صحيةٍ أثناء الإضراب، إلا أنه حتى هذه الليلة لم يجدوا اي تجاوب من المركز رغم مرور ستة أيام على بدء الاضراب ، وتدهور الحالة الصحية للبعض ، حيث بدأوا يعانون التعب والإرهاق والإعياء الشديد.

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