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ارتفاع سهم تسلا يضيف 26.5 مليار دولار إلى ثروة إيلون ماسك

11/7/2024 4:35:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفعت ثروة رجل الأعمال الأمريكي ورئيس شركة تسلا إيلون ماسك بمقدار 26.5 مليار دولار بعد أن قفز سعر أسهم الشركة بنسبة 15% وفقا لبيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وأظهرت نتائج تعاملات أمس الأربعاء، ارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 14.75%. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه عاود سعر السهم إلى الانخفاض في مرحلة ما بعد التداول بنسبة ضئيلة بلغت 0.63%.

وبذلك، لا يزال ماسك يحتل المرتبة الأولى في تصنيفات أكبر مليارديرات في العالم بثروة تبلغ 290 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية في التصنيف الملياردير مالك شركة "أمازون" جيف بيزوس بفارض ملحوظ عن ماسك وبلغت ثروته 228 مليار دولار.


الجدير ذكره أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في تعيين أقرب مؤيديه - الملياردير إيلون ماسك والسياسي روبرت كينيدي جونيور - في مناصب مؤثرة في الإدارة المستقبلية في حال أعيد انتخابه.-(RT)

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