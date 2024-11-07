بحث سبل التعاون بين الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا ووزارة الثقافة

بحثت سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، ووزير الثقافة مصطفى الرواشدة، يوم أمس الأربعاء، في اجتماع بمقر الجمعية بعمان، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في المشروعات والبرامج التي تتعلق بالتراث والمحافظة عليه.



واستعرضت سموها في الاجتماع، الذي حضره مدير التراث في الوزارة عاقل الخوالدة، نشأة وتأسيس الجمعية وأهدافها وبرامجها، مبينة أن الجمعية تهدف للمحافظة على طابع مدينة البترا الأثرية والمساهمة بالتنمية السياحية.



ولفتت سموها إلى أن الجمعية تعنى بالمحافظة على التراث المادي والشفوي، وأن عملها ليس مقصورا على مدينة البترا الأثرية وحسب، بل امتدت مشروعاتها إلى مناطق تراثية أخرى في المملكة، علاوة على دورها التثقيفي.



وتحدثت سموها عن جائزة التراث التي تنظمها الجمعية بدورتها الثانية هذا العام، داعية الوزارة إلى المساهمة بالترويج للجائزة، موضحة أن فئات الجائزة تشمل؛ التغير المناخي، والمشاركة المجتمعية، والابتكار، والريادة.



واستعرضت سموها برامج الجمعية، لافتة إلى أن معظمها يأخذ الشكل التفاعلي، وتهدف إلى المحافظة على المواقع التراثية والتوعية بموضوع شح المياه، والتغير المناخي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا مع تأثيرات التغير المناخي.



وأشارت سموها الى أن العديد من برامج التوعية موجهة لطلبة المدارس في المجتمعات المحلية في المحافظات، إضافة الى عمان.



وبينت أنه من ضمن برامج الجمعية إطلاق مبادرات لتعزيز سلوكيات المحافظة على النظافة في المواقع التراثية والأماكن العامة، وإنشاء منصات رقمية لجمعيات المجتمعات المحلية المنتجة الصغيرة في البترا، بهدف اطلاع الجمهور على منتجاتها وتسويقها سياحيا.



ولفتت سموها إلى أن الجمعية تعمل مع المركز الوطني لتطوير المناهج من خلال متخصصين في موضوعات المحافظة على التراث وضبط المصطلحات.



وتطرقت في الاجتماع إلى مشروع بيت بصيرا التراثي الذي يجري وضع تصاميمه حاليا، لافتة إلى أنه جرى وضع تصوراته بالمشاركة مع المجتمع المحلي.



من جهته، قدر وزير الثقافة عاليا جهود سموها والجمعية بالمحافظة على مدينة البترا، والبرامج والمشروعات التي توجه نحو المواقع التراثية الأخرى في الأردن.

ولفت الرواشدة إلى أهمية التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية التي تعيش حول المواقع التراثية، مشيرا إلى أن هناك مناطق عديدة شبه تراثية أصبحت مهجورة نتيجة الانتقال إلى المدن الرئيسة.



وأكد أهمية توعية طلبة المدارس بالمحافظة على البترا والمواقع التراثية، واستعداد الوزارة للتعاون مع الجمعية في مختلف برامجها ومشروعاتها خصوصا المتعلقة بالتراث والمحافظة عليه.



ونوه بدور المراكز الثقافية التي تتبع للوزارة في المحافظات، مؤكدا أنها تقوم بدور تثقيفي في المجتمعات المحلية.



وأشار الرواشدة إلى أنه ينضوي تحت مظلة الوزارة ما يزيد على 700 جمعية تعمل في مختلف قطاعات ومجالات الثقافة والإبداع.



وأكد أهمية موضوع التغير المناخي، والذي يتطلب اهتماما كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الجمعيات الثقافية.



واستعرض الخوالدة دور ومهام وواجبات مديرية التراث في الوزارة والبرامج التي تنفذها وتشرف عليها، مشيرا إلى دعم الوزارة لطباعة عدد كبير من الكتب ذات الطابع البحثي وتتعلق بالتراث الأردني.



كما تحدث عن اهتمام المديرية بالتراثين المادي وغير المادي وأهمية حفظ التراث غير المادي الذي بدأ ينحسر تدريجيا مع غياب الأجيال القديمة وانتقال المجتمعات المحلية إلى حالة التمدن. (بترا)