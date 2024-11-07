الحكومة تعتمد خطة إصلاح التمويل والتغطية الصحية الشاملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتمدت الحكومة ضمن تطوير الخطة التنفيذية لخارطة طريق التغطية الصحية الشاملة، خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024-2025.
وتهدف الخطة إلى شمول جميع المواطنين والمقيمين بالتغطية الصحية الإلزامية تدريجياً، بدءاً بالرعاية الصحية الأولية، حيث ستساهم الخطة في تحسين مرتبة الأردن في مؤشر التنمية البشرية، خاصة ما يتعلق بتوفير تغطية صحية شاملة بجودة عالية وكلفة مقبولة.
وأظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، أن الحكومة طبقت الخطة التفصيلية ضمن مشروع حوسبة القطاع الصحي، التي ستتم حوسبتها خلال العام الحالي والمعتمدة في الربع الثاني على مستشفيين و 36 مركزاً صحياً و4 مراكز صحية متخصصة وتوسعتين.
وتطور الحكومة حالياً عدداً من الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية، هي "الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية 2023-2027"، التي وصلت إلى المراحل النهائية لاعتماد النسخة النهائية وخطتها التنفيذية تمهيداً لإطلاقها، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز قطاع السياحة العلاجية في الأردن ومسودة الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى، ويجري العمل على إعداد استراتيجية القطاع الصحي الهادفة إلى النهوض بالقطاع الصحي بنحو شمولي، ما يعزز من قدرته على تقديم الخدمة الصحية المتميزة لسكان المملكة كافة.
وأوضح التقرير، أن الحكومة أتمت إجراءات توقيع عقد استئجار قطعة الأرض المخصصة لإقامة مركز محاكاة متقدم تكنولوجيا لتحقيق التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي، فيما يجري العمل على طرح عطاء تنفيذ إنشاء المركز، بالإضافة إلى صياغة التشريعات اللازمة لتشغيله.
وفي إطار تحسين إدارة سلاسل التزويد الطبية بما يشمل إدارة ضبط المخزون، أنشأت الحكومة المستودع الطبي الحديث في إقليم الوسط، وأتمت توريد الأجهزة والمعدات اللازمة مثل السيارات المبردة وغرف التبريد، وبدأت بالربط الإلكتروني ما بين المخزن الرئيسي وإدارة مستشفيات البشير كمرحلة أولى ليتم التوسع لربط كافة المستشفيات ومديريات الصحة لاحقا.
وأعادت الحكومة تأهيل المستودعات في إقليمي الشمال والجنوب ومستودعي مستشفيات البشير من خلال تنفيذ عطاء الصيانة لمستودعات الشمال والجنوب وتجهيزه بالمعدات اللازمة حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 90 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من مستودعي الشمال والجنوب في شهر تشرين الثاني الحالي، ومستودعي البشير في الربع الأول من 2025، بهدف تحسين ظروف التخزين في المستودعات ورفع كفاءة مستوى العمليات بها.
وأطلقت الحكومة 54 خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح مزاولة المهنة لتراخيص العاملين في المهن الصحية ضمن مشروع التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولات المهن للعاملين في القطاع الصحي، فيما يجري العمل على التجهيز للحملة الوطنية التوعوية للإعلان عن النظام الإلكتروني للتطوير المهني المستمر.
وأظهر التقرير أيضا، وجود تأخر في تطوير نظام الفوترة نتيجة أمور فنية وتعاقدية، حيث سيتم العمل على تجربة النظام المطور على مركز صحي كمرحلة تجريبية وبناء على نتيجة ذلك سيتم تطبيقه على المنشآت الصحية.
وبين التقرير وجود تأخير في تجهيز البنية التحتية الرقمية للمستشفى الافتراضي نتيجة التأخر في إحالة العطاء، علما بأنه تم إنجاز 90 بالمئة من عطاء إعادة تأهيل الطابق الأرضي والأول في مستشفى السلط القديم لتجهيز البنية التحتية المدنية والكهروميكانيكية. (بترا)
MENAFN07112024000072011014ID1108860366
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.