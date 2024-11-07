انخفاض مؤشر نيكي في الختام مع ارتفاع الين وعوائد الديون السيادية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، لكن مؤشر“نيكي” تراجع في ظل أداء سلبي للقطاع التكنولوجي، وارتفاع قيمة الين وعوائد السندات الحكومية.

أنهى مؤشر“نيكي” الذي يغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية- جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.25% إلى 39381 نقطة، في حين ارتفع نظيره“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1% إلى 2743 نقطة.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفائدة في بريطانيا نيسان تُخفض توقعاتها للأرباح السنوية وتخطط لتسريح 9 آلاف عامل أرباح“طيران الإمارات” تهبط في نصف عام بفعل ضريبة الشركات

جاء ذلك تزامناً مع انخفاض العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.50% إلى 153.87 ين.

بالإضافة إلى تقلص الفارق بين العائد القياسي للسندات السيادية في كل من اليابان والولايات المتحدة إثر تبعات فوز“دونالد ترامب” بولاية ثانية في البيت الأبيض، وتوقعات خفض الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي ينتهي اليوم.

إذ انخفض عائد السندات العشرية الأمريكية 2.2 نقطة أساس إلى 4.404%، مقابل ارتفاع عائد نظيرتها اليابانية 2.3 نقطة إلى 1.004%، ليتجاوز مستوى 1% للمرة الأولى منذ 3 أشهر.

أدى ذلك إلى انتعاش أسهم القطاع المصرفي الياباني، لكنه ألقى بثقله على أداء شركات التكنولوجيا، وأسهم النمو في طوكيو.

المصدر: