انخفاض مؤشر نيكي في الختام مع ارتفاع الين وعوائد الديون السيادية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، لكن مؤشر“نيكي” تراجع في ظل أداء سلبي للقطاع التكنولوجي، وارتفاع قيمة الين وعوائد السندات الحكومية.
أنهى مؤشر“نيكي” الذي يغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية- جلسة اليوم منخفضاً بنسبة 0.25% إلى 39381 نقطة، في حين ارتفع نظيره“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1% إلى 2743 نقطة.
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الشركات
جاء ذلك تزامناً مع انخفاض العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.50% إلى 153.87 ين.
بالإضافة إلى تقلص الفارق بين العائد القياسي للسندات السيادية في كل من اليابان والولايات المتحدة إثر تبعات فوز“دونالد ترامب” بولاية ثانية في البيت الأبيض، وتوقعات خفض الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي ينتهي اليوم.
إذ انخفض عائد السندات العشرية الأمريكية 2.2 نقطة أساس إلى 4.404%، مقابل ارتفاع عائد نظيرتها اليابانية 2.3 نقطة إلى 1.004%، ليتجاوز مستوى 1% للمرة الأولى منذ 3 أشهر.
أدى ذلك إلى انتعاش أسهم القطاع المصرفي الياباني، لكنه ألقى بثقله على أداء شركات التكنولوجيا، وأسهم النمو في طوكيو.
المصدر:
MENAFN07112024000202011048ID1108860314
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