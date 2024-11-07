الرئيس التنفيذى: أليانز مصر تعتزم التركيز على زيادة قاعدة عملائها فى القطاع المؤسسى

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم مجموعة شركات“أليانز مصر” التركيز على زيادة قاعدة عملائها فى القطاع المؤسسى من خلال تقديم الخدمات للشركات الكبرى والمتوسطة، بحسب تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي
لمجموعة شركات أليانز مصر، والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر.
أضاف تاوضروس لـ”البورصة”، أن المجموعة تتبنى استراتيجية شاملة تقوم على عدة محاور رئيسية، منها الاستثمار بقوة في توفير منتجات وحلول تأمينية جديدة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية المتغيرة لعملائها، ومساعدتهم على حماية ممتلكاتهم وضمان مستقبلهم، كما تهدف المجموعة إلى مد جسور الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تساهم في نشر الوعي التأميني، إلى جانب تطوير التحول الرقمي بالشركة.
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وقال إن المجموعة لديها استراتيجية مبيعات متعددة القنوات، مما يسهم في تعزيز قدرتها على الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملاء، وتشمل هذه القنوات المنصات الرقمية، الشراكات الاستراتيجية، المبادرات التسويقية، بالإضافة إلى فريق المبيعات المدرب جيدًا والذي يتمتع بخبرات واسعة في مجال التأمين، والذي يعمل بشكل متكامل لتقديم استشارات مخصصة.
وأشار إلى أن التحالف الاستراتيجي بين أليانز العالمية وسانلام الجنوب أفريقية يشكل نموذجًا مثاليًا للتكامل، حيث يجمع بين الخبرة العالمية لشركة أليانز، وخبرة شركة سانلام في الأسواق الأفريقية التي تتسم بخصائص مشابهة للسوق المصري، مما يوفر أساسًا قويًا لشركة“أليانز مصر” للاستفادة من هذه الخبرات المتكاملة لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل فعال.
تابع أن هذا التكامل يتيح الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وفي الوقت نفسه يمكن المجموعة من فهم عميق لاحتياجات الأسواق المحلية، مما يعزز قدرتها على تقديم منتجات وحلول تأمينية تلبي تطلعات العملاء المصريين. 1.5 مليار جنيه أقساط“أليانز مصر” بفرع التأمين الطبى العام الماضى
لفت إلى أنه منذ إتمام التحالف الاستراتيجي بين أليانز العالمية وسانلام، شهدت شركة“أليانز مصر” تطورًا ملحوظًا في أدائها المالي، وهو حافز لها لمواصلة النمو والتوسع داخل السوق المصري.
فمن خلال استراتيجية محددة تشمل تعزيز الابتكار الرقمي لتسهيل التعامل مع العملاء بصورة إلكترونية، والتركيز على إطلاق برامج تأمينية جديدة، مع إضافة حلول تكنولوجية لزيادة كفاءة خدمة العملاء والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للمنتجات التأمينية، بما يتناسب مع احتياجات العملاء المتجددة، ستركز الشركة على زيادة قاعدة عملائها في القطاع المؤسسي من خلال تقديم حلول تأمينية مخصصة للشركات الكبرى والمتوسطة.
ونوه إلى أن“أليانز مصر” تتمتع بشبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع 7 من أكبر البنوك العاملة في مصر، بما في ذلك: بنك مصر، اتش اس بى سى، كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري (ADCB)، البنك العربي، وبنك قناة السويس، وتهدف هذه الشراكات إلى توفير المنتجات التأمينية لعملاء البنوك عبر شبكة فروعهم الواسعة، وتعد شراكات التأمين البنكي جزءًا أساسيًا من نجاح استراتيجية الشركة.
تابع أن“أليانز مصر” تواصل سعيها لتوسيع نطاق هذه الشراكات وتعزيز ريادتها في قطاع التأمين البنكي، مع التوسع المستمر في قاعدة عملائها.
ذكر أن المجموعة تقدم خدماتها من خلال شركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تشمل حلول التأمين على الحياة وبرامج استثمارية وادخارية للمعاشات لتوفير الأمان المالي للعائلات، وشركة أليانز للتأمين التي تقدم تغطيات تأمينية للممتلكات والمسئوليات، بالإضافة إلى حلول التأمين الطبي سواء للأفراد أو الشركات. وبذلك توفر المجموعة باقة كاملة وشاملة من الحلول التأمينية لكافة الشرائح من العملاء. المجموعة مستمرة فى التوسع الجغرافى للوصول إلى شرائح أكبر من العملاء
ذكر أن المجموعة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في جميع أنحاء مصر.
وقال إن الشركة تسعى لتعزيز مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية التأمين عبر تنظيم حملات توعية شاملة، من أبرز هذه الحملات، حملة“إجهز للدنيا تجهزلك” التي هدفت إلى تعزيز الفهم العام حول التأمين وأهميته، بالتعاون مع أحمد الغندور“الدحيح”، أحد صناع المحتوى في مصر، لضمان وصول الرسالة إلى ملايين المستخدمين وتحقيق التأثير المطلوب. حيث ركزت الحملة على توعية المواطنين بالدور الحيوي الذي تلعبه خدمات التأمين في توفير الحماية المالية للأفراد، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر المستقبلية.
كما هدفت الحملة إلى تشجيع الأفراد على فهم منتجات التأمين المختلفة بشكل أعمق، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول قطاع التأمين، وذلك من خلال نشر الرسائل عبر القنوات الرقمية ووسائل الإعلام المرئية.
وقال إن“أليانز مصر” قدمت نهجًا مبتكرًا في التعليم المالي من خلال شراكتها مع NBA Africa، حيث تضمنت هذه الشراكة رعاية لعبة تفاعلية صممت لتعزيز الوعي المالي لدى المشاركين من طلبة المدارس الدولية.
تضمنت اللعبة أسئلة مواضيعية تهدف إلى رفع معارف الطلاب حول القضايا المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وصحيحة، وتأتي هذه الجهود كجزء من التزام“أليانز مصر” المستمر بتنمية المواهب الشبابية وتعزيز الوعي المالي بين الأجيال الناشئة، من خلال برامج تنموية شاملة تشمل الرياضة والتعليم.
وقال إن مؤتمر شرم الشيخ الدولي للتأمين هو منصة حيوية لتبادل الخبرات والآراء بين الخبراء والمهنيين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي. وقد أسهم المؤتمر في تسليط الضوء على أحدث التطورات والتحديات التي تواجه القطاع، مثل تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتغيرات المناخية، والمتطلبات التنظيمية المتجددة. كما ساهم في تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية، مما أدى إلى تطوير منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة. ((أليانز مصر)): نوسع نشاطنا المجتمعى تنفيذاً لأهداف الأمم المتحدة
تابع أن الملتقى ساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية، مما يعزز صورة مصر كمركز مالي واقتصادي في المنطقة، كما انعكس المؤتمر إيجابًا على قطاع السياحة في شرم الشيخ، وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ذكر أن المسئولية المجتمعية للشركة تتجاوز النطاق التقليدي لتشمل جوانب متعددة، حيث تعمل“أليانز” على توطين نموذجها العالمي الناجح في مجال الاستدامة، والذي يعتمد على الصحة والتعليم والرياضة والبيئة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
فعلى مستوى الرياضة، دعمت“أليانز مصر” البعثة الأولمبية المصرية بصفتها الراعي الرسمي لأولمبياد باريس 2024 الصيفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. كما كانت أليانز العالمية الشريك التأميني الحصري للجنة الأولمبية والبارالمبية الدولية من عام 2021 إلى 2028.
كما تعاونت“أليانز مصر” مع NBA إفريقيا لإطلاق برامج تطوير كرة السلة للشباب في القاهرة، بالإضافة إلى رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة لتصبح الشريك التأميني الرسمي والحصري للاتحاد والمنتخب الوطني. وساهمت جهود“أليانز مصر” في دعم المواهب الرياضية المصرية، وتحقيق تأثير إيجابي على حياة العديد من الرياضيين الطموحين.
وفي مجال التعليم، عقدت الشركة شراكة مع مؤسسة مصر الخير لتمويل عمليات تجديد مدرسة إعدادية في محافظة الفيوم، والتي تخدم حوالي 900 تلميذ، حيث تعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية، كما تعاونت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة“يونيسف” منذ عام 2019، بهدف تمكين الشباب من سن 10 إلى 24 عامًا، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا، وقد جددت شراكتها مع المنظمة لمدة ثلاث سنوات.
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