الرئيس التنفيذى: أليانز مصر تعتزم التركيز على زيادة قاعدة عملائها فى القطاع المؤسسى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم مجموعة شركات“أليانز مصر” التركيز على زيادة قاعدة عملائها فى القطاع المؤسسى من خلال تقديم الخدمات للشركات الكبرى والمتوسطة، بحسب تشارلز تاوضروس،لمجموعة شركات أليانز مصر، والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر.

أضاف تاوضروس لـ”البورصة”، أن المجموعة تتبنى استراتيجية شاملة تقوم على عدة محاور رئيسية، منها الاستثمار بقوة في توفير منتجات وحلول تأمينية جديدة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية المتغيرة لعملائها، ومساعدتهم على حماية ممتلكاتهم وضمان مستقبلهم، كما تهدف المجموعة إلى مد جسور الشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تساهم في نشر الوعي التأميني، إلى جانب تطوير التحول الرقمي بالشركة.

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وقال إن المجموعة لديها استراتيجية مبيعات متعددة القنوات، مما يسهم في تعزيز قدرتها على الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملاء، وتشمل هذه القنوات المنصات الرقمية، الشراكات الاستراتيجية، المبادرات التسويقية، بالإضافة إلى فريق المبيعات المدرب جيدًا والذي يتمتع بخبرات واسعة في مجال التأمين، والذي يعمل بشكل متكامل لتقديم استشارات مخصصة.

وأشار إلى أن التحالف الاستراتيجي بين أليانز العالمية وسانلام الجنوب أفريقية يشكل نموذجًا مثاليًا للتكامل، حيث يجمع بين الخبرة العالمية لشركة أليانز، وخبرة شركة سانلام في الأسواق الأفريقية التي تتسم بخصائص مشابهة للسوق المصري، مما يوفر أساسًا قويًا لشركة“أليانز مصر” للاستفادة من هذه الخبرات المتكاملة لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل فعال.

تابع أن هذا التكامل يتيح الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وفي الوقت نفسه يمكن المجموعة من فهم عميق لاحتياجات الأسواق المحلية، مما يعزز قدرتها على تقديم منتجات وحلول تأمينية تلبي تطلعات العملاء المصريين.

لفت إلى أنه منذ إتمام التحالف الاستراتيجي بين أليانز العالمية وسانلام، شهدت شركة“أليانز مصر” تطورًا ملحوظًا في أدائها المالي، وهو حافز لها لمواصلة النمو والتوسع داخل السوق المصري.

فمن خلال استراتيجية محددة تشمل تعزيز الابتكار الرقمي لتسهيل التعامل مع العملاء بصورة إلكترونية، والتركيز على إطلاق برامج تأمينية جديدة، مع إضافة حلول تكنولوجية لزيادة كفاءة خدمة العملاء والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا للمنتجات التأمينية، بما يتناسب مع احتياجات العملاء المتجددة، ستركز الشركة على زيادة قاعدة عملائها في القطاع المؤسسي من خلال تقديم حلول تأمينية مخصصة للشركات الكبرى والمتوسطة.

ونوه إلى أن“أليانز مصر” تتمتع بشبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية مع 7 من أكبر البنوك العاملة في مصر، بما في ذلك: بنك مصر، اتش اس بى سى، كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري (ADCB)، البنك العربي، وبنك قناة السويس، وتهدف هذه الشراكات إلى توفير المنتجات التأمينية لعملاء البنوك عبر شبكة فروعهم الواسعة، وتعد شراكات التأمين البنكي جزءًا أساسيًا من نجاح استراتيجية الشركة.

تابع أن“أليانز مصر” تواصل سعيها لتوسيع نطاق هذه الشراكات وتعزيز ريادتها في قطاع التأمين البنكي، مع التوسع المستمر في قاعدة عملائها.

ذكر أن المجموعة تقدم خدماتها من خلال شركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تشمل حلول التأمين على الحياة وبرامج استثمارية وادخارية للمعاشات لتوفير الأمان المالي للعائلات، وشركة أليانز للتأمين التي تقدم تغطيات تأمينية للممتلكات والمسئوليات، بالإضافة إلى حلول التأمين الطبي سواء للأفراد أو الشركات. وبذلك توفر المجموعة باقة كاملة وشاملة من الحلول التأمينية لكافة الشرائح من العملاء.

ذكر أن المجموعة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة في مختلف المحافظات، مما يعزز قدرتها على الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في جميع أنحاء مصر.

وقال إن الشركة تسعى لتعزيز مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية التأمين عبر تنظيم حملات توعية شاملة، من أبرز هذه الحملات، حملة“إجهز للدنيا تجهزلك” التي هدفت إلى تعزيز الفهم العام حول التأمين وأهميته، بالتعاون مع أحمد الغندور“الدحيح”، أحد صناع المحتوى في مصر، لضمان وصول الرسالة إلى ملايين المستخدمين وتحقيق التأثير المطلوب. حيث ركزت الحملة على توعية المواطنين بالدور الحيوي الذي تلعبه خدمات التأمين في توفير الحماية المالية للأفراد، وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر المستقبلية.

كما هدفت الحملة إلى تشجيع الأفراد على فهم منتجات التأمين المختلفة بشكل أعمق، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول قطاع التأمين، وذلك من خلال نشر الرسائل عبر القنوات الرقمية ووسائل الإعلام المرئية.

وقال إن“أليانز مصر” قدمت نهجًا مبتكرًا في التعليم المالي من خلال شراكتها مع NBA Africa، حيث تضمنت هذه الشراكة رعاية لعبة تفاعلية صممت لتعزيز الوعي المالي لدى المشاركين من طلبة المدارس الدولية.

تضمنت اللعبة أسئلة مواضيعية تهدف إلى رفع معارف الطلاب حول القضايا المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وصحيحة، وتأتي هذه الجهود كجزء من التزام“أليانز مصر” المستمر بتنمية المواهب الشبابية وتعزيز الوعي المالي بين الأجيال الناشئة، من خلال برامج تنموية شاملة تشمل الرياضة والتعليم.

وقال إن مؤتمر شرم الشيخ الدولي للتأمين هو منصة حيوية لتبادل الخبرات والآراء بين الخبراء والمهنيين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي. وقد أسهم المؤتمر في تسليط الضوء على أحدث التطورات والتحديات التي تواجه القطاع، مثل تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتغيرات المناخية، والمتطلبات التنظيمية المتجددة. كما ساهم في تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية، مما أدى إلى تطوير منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة.

تابع أن الملتقى ساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية، مما يعزز صورة مصر كمركز مالي واقتصادي في المنطقة، كما انعكس المؤتمر إيجابًا على قطاع السياحة في شرم الشيخ، وفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ذكر أن المسئولية المجتمعية للشركة تتجاوز النطاق التقليدي لتشمل جوانب متعددة، حيث تعمل“أليانز” على توطين نموذجها العالمي الناجح في مجال الاستدامة، والذي يعتمد على الصحة والتعليم والرياضة والبيئة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

فعلى مستوى الرياضة، دعمت“أليانز مصر” البعثة الأولمبية المصرية بصفتها الراعي الرسمي لأولمبياد باريس 2024 الصيفية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. كما كانت أليانز العالمية الشريك التأميني الحصري للجنة الأولمبية والبارالمبية الدولية من عام 2021 إلى 2028.

كما تعاونت“أليانز مصر” مع NBA إفريقيا لإطلاق برامج تطوير كرة السلة للشباب في القاهرة، بالإضافة إلى رعاية الاتحاد المصري لكرة السلة لتصبح الشريك التأميني الرسمي والحصري للاتحاد والمنتخب الوطني. وساهمت جهود“أليانز مصر” في دعم المواهب الرياضية المصرية، وتحقيق تأثير إيجابي على حياة العديد من الرياضيين الطموحين.

وفي مجال التعليم، عقدت الشركة شراكة مع مؤسسة مصر الخير لتمويل عمليات تجديد مدرسة إعدادية في محافظة الفيوم، والتي تخدم حوالي 900 تلميذ، حيث تعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية، كما تعاونت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة“يونيسف” منذ عام 2019، بهدف تمكين الشباب من سن 10 إلى 24 عامًا، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا، وقد جددت شراكتها مع المنظمة لمدة ثلاث سنوات.

