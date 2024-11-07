العضو المنتدب: 14.9 مليار جنيه المحفظة الاستثمارية لـ((متلايف حياة)) فى يونيو الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت المحفظة الاستثمارية لشركة متلايف لتأمينات الحياة 14.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2023- 2024، بنسبة نمو قدرها 30%.

وقال هيثم طاهر، العضو المنتدب للشركة، إنَّ إجمالى محفظة الأقساط بلغ نحو 8 مليارات جنيه، وفقاً لمؤشرات المركز المالى للشركة، خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ6.2 مليار جنيه فى العام السابق، ما يمثل زيادة نسبتها 29%، فيما بلغت فاتورة المطالبات المسددة للعملاء نحو 4.5 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

موضوعاتمشاركة جى أى جى للتأمين ـ مصر فى شرم راندفو للتأمين وإعادة التأمين 2024 سامح أنس: ((جى آى جى مصر حياة تكافل)) تركز على فرص النمو فى السوق المصرى “الأفروآسيوى للتأمين” يخطط لزيادة أعضائه إلى 250 عضواً خلال العام المقبل

أضاف طاهر لـ((البورصة)) أن الشركة تركز على استراتيجية مرنة ومتكاملة لتعزيز تواجدها فى السوق وتلبية احتياجات العملاء المتجددة.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية تشمل مجموعة محاور رئيسية لزيادة قاعدة العملاء وحجم الأقساط المحصلة، من خلال التوسع فى قنوات التسويق المتنوعة مثل الوكلاء الحصريون، والوسطاء، إضافة إلى التأمين الجماعى والتأمين البنكي.

ووفقًا لطاهر، تتضمن الاستراتيجية كذلك تطوير الخبرات الفنية فى مجال الاكتتاب وإدارة المخاطر لضبط حدود الاحتفاظ وفقًا لمعايير دقيقة، بالإضافة إلى تعزيز نمو محفظتها فى قطاعى التأمين الفردى والجماعى من خلال تحسين كفاءة الفروع والوسطاء، وإبرام شراكات جديدة مع البنوك الرائدة فى السوق المصرى لتوسيع شبكة فروع البنوك التى تُسوِّق منتجات التأمين البنكي.

لفت طاهر إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير خدمات التأمين الجماعى باستخدام أنظمة تقنية حديثة لتعزيز تجربة العملاء، إلى جانب تبسيط إجراءات المطالبات وتوسيع وتنويع شبكة مقدمى الخدمات الطبية.

تابع أن الشركة تدعم التزامها بالمعايير المهنية ومعايير الجودة، من خلال برامج تدريبية تشمل سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الفساد والرشوة، علاوة على حماية خصوصية البيانات ومدونة قواعد السلوك والأخلاقيات.

أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة طرحت مجموعة من منتجات التأمين الجديدة فى معظم فروع التأمين، وتشمل تأمين الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث الشخصية، منها برنامجين جديدين لتلبية احتياجات عملائها فى السوق المصرى وتعزيز الحماية للأفراد، وهما ((برنامج رعاية لحماية الدخل)) و((برنامج رعاية للعمليات الجراحية)).

أوضح أن ((برنامج رعاية لحماية الدخل)) يركز على تقديم مجموعة من المميزات التى تساعد فى تأمين الدخل فى حالات المرض أو الحوادث؛ حيث يوفر تغطية العجز الكلى الدائم، ودخلًا أسبوعيًا فى حالة العجز الكامل، وتأمينًا ضد الوفاة الناتجة عن حادث، مع إمكانية الاشتراك فى البرنامج بشكل فردى أو إضافة الزوجة إلى الوثيقة.

أما ((برنامج رعاية للعمليات الجراحية))، فيقدم تعويضًا ماديًا لتغطية جزء من تكاليف العمليات الجراحية الناتجة عن مرض أو حادث، ويشمل دخلاً أسبوعيًا خلال فترة الإقامة فى المستشفى للعلاج، مع إمكانية الاشتراك فيه بشكل فردى أو إضافة الزوجة والأبناء إلى الوثيقة.

ونوه طاهر بأن الشركة أبرمت حزمة من الشراكات فى مجال التأمين البنكى مع سبعة بنوك هي: بنك الإسكندرية، والبنك الأهلى الكويتي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبى الإسلامي، وبنك أبو ظبى الأول مصر، إضافة إلى البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك القاهرة.وبحسب طاهر، يبلغ إجمالى عدد الفروع التى تقدم فيها ((متلايف)) برامجها التأمينية 610 فروع بنكية.

اعتبر طاهر أن التأمين البنكى يعد أحد قنوات التسويق الرئيسية، حيث تضع الشركة خطط تطوير لهذه القناة تتسم بالتحديث المستمر لضمان مواكبة المتغيرات وتلبية احتياجات العملاء، والأخذ بأسباب النجاح وتحقيق الأهداف لشركائها من البنوك المتعاقد معها.

تابع: ((لدينا خطة طموح للنمو فى هذا القطاع المهم لعملائنا من حيث توفير البرامج التى تساعدهم على التخطيط المالى المناسب لتحقيق أهدافهم المختلفة)).

أشار إلى استعداد الشركة لزيادة رأسمالها وفقًا للمتطلبات القانونية ولما تراه الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الخصوص، لافتًا إلى أن رأس المال المدفوع للشركة حاليًا يصل إلى 500 مليون جنيه.