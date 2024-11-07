العضو المنتدب: 14.9 مليار جنيه المحفظة الاستثمارية لـ((متلايف حياة)) فى يونيو الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت المحفظة الاستثمارية لشركة متلايف لتأمينات الحياة 14.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2023- 2024، بنسبة نمو قدرها 30%.
وقال هيثم طاهر، العضو المنتدب للشركة، إنَّ إجمالى محفظة الأقساط بلغ نحو 8 مليارات جنيه، وفقاً لمؤشرات المركز المالى للشركة، خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ6.2 مليار جنيه فى العام السابق، ما يمثل زيادة نسبتها 29%، فيما بلغت فاتورة المطالبات المسددة للعملاء نحو 4.5 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
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أضاف طاهر لـ((البورصة)) أن الشركة تركز على استراتيجية مرنة ومتكاملة لتعزيز تواجدها فى السوق وتلبية احتياجات العملاء المتجددة. تطوير خدمات التأمين الجماعى باستخدام أنظمة تقنية حديثة لتعزيز تجربة العملاء
وأوضح أن تلك الاستراتيجية تشمل مجموعة محاور رئيسية لزيادة قاعدة العملاء وحجم الأقساط المحصلة، من خلال التوسع فى قنوات التسويق المتنوعة مثل الوكلاء الحصريون، والوسطاء، إضافة إلى التأمين الجماعى والتأمين البنكي.
ووفقًا لطاهر، تتضمن الاستراتيجية كذلك تطوير الخبرات الفنية فى مجال الاكتتاب وإدارة المخاطر لضبط حدود الاحتفاظ وفقًا لمعايير دقيقة، بالإضافة إلى تعزيز نمو محفظتها فى قطاعى التأمين الفردى والجماعى من خلال تحسين كفاءة الفروع والوسطاء، وإبرام شراكات جديدة مع البنوك الرائدة فى السوق المصرى لتوسيع شبكة فروع البنوك التى تُسوِّق منتجات التأمين البنكي. “متلايف” توقع اتفاقية شراكة بنكية مع“المصري لتنمية الصادرات”
لفت طاهر إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير خدمات التأمين الجماعى باستخدام أنظمة تقنية حديثة لتعزيز تجربة العملاء، إلى جانب تبسيط إجراءات المطالبات وتوسيع وتنويع شبكة مقدمى الخدمات الطبية.
تابع أن الشركة تدعم التزامها بالمعايير المهنية ومعايير الجودة، من خلال برامج تدريبية تشمل سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الفساد والرشوة، علاوة على حماية خصوصية البيانات ومدونة قواعد السلوك والأخلاقيات. طرح برنامجين جديدين لـ((حماية الدخل)) و((العمليات الجراحية))
أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة طرحت مجموعة من منتجات التأمين الجديدة فى معظم فروع التأمين، وتشمل تأمين الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث الشخصية، منها برنامجين جديدين لتلبية احتياجات عملائها فى السوق المصرى وتعزيز الحماية للأفراد، وهما ((برنامج رعاية لحماية الدخل)) و((برنامج رعاية للعمليات الجراحية)).
أوضح أن ((برنامج رعاية لحماية الدخل)) يركز على تقديم مجموعة من المميزات التى تساعد فى تأمين الدخل فى حالات المرض أو الحوادث؛ حيث يوفر تغطية العجز الكلى الدائم، ودخلًا أسبوعيًا فى حالة العجز الكامل، وتأمينًا ضد الوفاة الناتجة عن حادث، مع إمكانية الاشتراك فى البرنامج بشكل فردى أو إضافة الزوجة إلى الوثيقة.
أما ((برنامج رعاية للعمليات الجراحية))، فيقدم تعويضًا ماديًا لتغطية جزء من تكاليف العمليات الجراحية الناتجة عن مرض أو حادث، ويشمل دخلاً أسبوعيًا خلال فترة الإقامة فى المستشفى للعلاج، مع إمكانية الاشتراك فيه بشكل فردى أو إضافة الزوجة والأبناء إلى الوثيقة.
ونوه طاهر بأن الشركة أبرمت حزمة من الشراكات فى مجال التأمين البنكى مع سبعة بنوك هي: بنك الإسكندرية، والبنك الأهلى الكويتي، وبنك المشرق، ومصرف أبو ظبى الإسلامي، وبنك أبو ظبى الأول مصر، إضافة إلى البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك القاهرة.وبحسب طاهر، يبلغ إجمالى عدد الفروع التى تقدم فيها ((متلايف)) برامجها التأمينية 610 فروع بنكية.
اعتبر طاهر أن التأمين البنكى يعد أحد قنوات التسويق الرئيسية، حيث تضع الشركة خطط تطوير لهذه القناة تتسم بالتحديث المستمر لضمان مواكبة المتغيرات وتلبية احتياجات العملاء، والأخذ بأسباب النجاح وتحقيق الأهداف لشركائها من البنوك المتعاقد معها.
تابع: ((لدينا خطة طموح للنمو فى هذا القطاع المهم لعملائنا من حيث توفير البرامج التى تساعدهم على التخطيط المالى المناسب لتحقيق أهدافهم المختلفة)).
أشار إلى استعداد الشركة لزيادة رأسمالها وفقًا للمتطلبات القانونية ولما تراه الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الخصوص، لافتًا إلى أن رأس المال المدفوع للشركة حاليًا يصل إلى 500 مليون جنيه.
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