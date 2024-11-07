انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما ينصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2656.34 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 تشرين الأول الماضي في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي، وفقد أكثر من 130 دولارا منذ ذلك الحين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2663.60 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.03 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 983.73 دولار، وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1028.25 دولار، وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي.