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الأسير أمجد عبيدي من زبوبا غرب جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

11/7/2024 4:16:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل الأسير أمجد أحمد عيسى عبيدي (56 عاما) من قرية زبوبا غرب مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.


وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن المعتقل عبيدي محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ العام 2003.

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