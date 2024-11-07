الأسير أمجد عبيدي من زبوبا غرب جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

الأسير أمجد عبيدي من زبوبا غرب جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال
التاريخ
11/7/2024 4:16:56 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - دخل
الأسير أمجد أحمد عيسى عبيدي (56 عاما) من قرية زبوبا غرب مدينة جنين، اليوم الخميس، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.
وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن المعتقل عبيدي محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ العام 2003.
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