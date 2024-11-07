إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - أصيب الليلة، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر طبية بإصابة مواطن بجروح متوسطة، على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليامون بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع وسط مواجهات مع المواطنين.