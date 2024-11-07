إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون
التاريخ
11/7/2024 4:16:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - أصيب الليلة، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين.
وأفادت مصادر طبية بإصابة مواطن بجروح متوسطة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين.
وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليامون بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع وسط مواجهات مع المواطنين.
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