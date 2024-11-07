الاحتلال يعتقل فتاتين على حاجز بيت عور الفوقا غرب رام الله
التاريخ
11/7/2024 4:16:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، فتاتين، على حاجز بيت عور الفوقا غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال قاموا بتكبيل الفتاتين- دون معرفة هويتهما بعد، وعصبوا أعينهن، وتركوهن
على الأرض، دون أن يتضح مصيرهن
حتى اللحظة.
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