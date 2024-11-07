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الاحتلال يعتقل فتاتين على حاجز بيت عور الفوقا غرب رام الله

11/7/2024 4:16:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، فتاتين، على حاجز بيت عور الفوقا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال قاموا بتكبيل الفتاتين- دون معرفة هويتهما بعد، وعصبوا أعينهن، وتركوهن
على الأرض، دون أن يتضح مصيرهن
حتى اللحظة.

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