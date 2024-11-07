رشيدة طليب تفوز بالكونجرس الأميركي للمرة الرابعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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ميشيغان / PNN – فازت المرشحة الامريكية من اصول فلسطينية رشيدة طليب بالكونغرس الامريكي بإعادة انتخابها عن الدائرة الـ 12 في ولاية ميشيغان للمرة الرابعة على التوالي .
حيث تمكنت طليب مرشحة الحزب الديمقراطي من الحصول على 69.7% من الأصوات مقابل 25.4% لمنافسها الجمهوري جيمس هوبر وذلك بعد فرز 99% من الاصوات في الدائرة الـ 12 بولاية ميشيغان .
وفي ذات السياق تمكن الحزب الجمهوري من الحصول على الاغلبية في مجلس النواب بـ 206 مقاعد مقابل 191 مقعداً للديمقراطيين ، كما حصلوا على الاغلبية في مجلس الشيوخ بـ 52 مقعداً مقابل 44 مقعداً للحزب الديموقراطي.
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