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رشيدة طليب تفوز بالكونجرس الأميركي للمرة الرابعة

11/7/2024 4:16:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ميشيغان / PNN – فازت المرشحة الامريكية من اصول فلسطينية رشيدة طليب بالكونغرس الامريكي بإعادة انتخابها عن الدائرة الـ 12 في ولاية ميشيغان للمرة الرابعة على التوالي .

حيث تمكنت طليب مرشحة الحزب الديمقراطي من الحصول على 69.7% من الأصوات مقابل 25.4% لمنافسها الجمهوري جيمس هوبر وذلك بعد فرز 99% من الاصوات في الدائرة الـ 12 بولاية ميشيغان .

وفي ذات السياق تمكن الحزب الجمهوري من الحصول على الاغلبية في مجلس النواب بـ 206 مقاعد مقابل 191 مقعداً للديمقراطيين ، كما حصلوا على الاغلبية في مجلس الشيوخ بـ 52 مقعداً مقابل 44 مقعداً للحزب الديموقراطي.

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